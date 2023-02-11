مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية 16 فبراير

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، ينظم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للتحكيم الرياضي (كاس)، وقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والاتحاد الدولي للفروسية، مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية، في مسرح دائرة القضاء بأبوظبي يومي 16 - 17 الجاري، بحضور جميع المنتسبين ومختلف العاملين في قطاع رياضة الفروسية، بجانب مجموعة من الخبراء والمختصين القانونيين، لتعزيز الوعي والتعريف بالقوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة والمعمول بها في رياضة الفروسية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويسلط المؤتمر الضوء على محاور عدة منها تعزيز الوعي والتعريف بالقوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة والمعمول بها في رياضة الفروسية على الصعيدين المحلي والدولي، والتعرف على آلية فض المنازعات في رياضة الفروسية والخطوات والإجراءات القانونية المتبعة، واستعراض أهداف ومعايير الحوكمة الرياضية، ودور ومهام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي واختصاصه ولائياً دون غيره بالفصل وتسوية جميع المنازعات الرياضية، واستعراض سير المنازعات الرياضية الدولية وجميع مراحلها القانونية، ونشر ثقافة القانون الرياضي على الصعيد الدولي والمحلي.

4 محاضرات

ويتضمن برنامج اليوم الأول من المؤتمر 4 محاضرات متنوعة يقدمها نخبة من القانونيين إذ تقدم المستشارة والمحامية منى خليفة الشامسي المتخصصة في النزاعات والتشريعات الرياضية محاضرة بعنوان «آلية فض المنازعات في رياضة الفروسية»، كما يقدم المستشار جيمي كامبرلينج المحامي المتخصص في القانون الرياضي الدولي والقضايا الرياضية محاضرة «قضايا الانضباط في المنازعات الرياضية الدولية». ويستعرض المحكم الرياضي الدولي رئيس رابطة المحامين الرياضيين الإيطالية سلفاتوري مع الحضور محاور محاضرته «التعويض عن الإخلال بالعقد»، فيما يختتم أحمد عبدالله الظاهري عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي رئيس اللجنة الاستشارية بالمركز فعاليات اليوم الأول بمحاضرة «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وآلية التحكيم الرياضي وفض المنازعات».

الحوكمة الرياضية

تشهد أعمال اليوم الثاني من المؤتمر محاضرة «الحوكمة الرياضية»، والتي يلقيها أستاذ القانون الرياضي والمحكم المعتمد لدى كاس افرايم باراك، تليها محاضرة «الفروسية من واقع الميدان» ويقدمها الحكم الدولي ومدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة محمد علي الحضرمي، كما يناقش مارك كافالييرو المحامي السويسري المتخصص في القانون الرياضي محاضرة «أهمية القانون السويسري في المنازعات الرياضية الدولية»، وتستعرض المستشارة آنا ثورستينسون محاضرة «رعاية الخيول وقواعد المنافسة»، فيما يختتم المستشار أحمد محمد عبد الفتاح الحاصل على الماجستير في القانون الرياضي فعاليات المؤتمر بمحاضرة «هيئة محكمين الكاس الخاصة بالمسابقات الرياضية».

دعم

وثمن مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لرياضات فروسية الإمارات، واهتمام سموه بتطوير فئاتها المختلفة، وتعزيز كفاءة العاملين في مجالاتها المتعددة، وبشكل خاص في رياضة القدرة والتحمل. ورحب بالمشاركين في المؤتمر، مشيداً بالتعاون بين قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومركز الإمارات للتحكيم الرياضي لتنظيم المؤتمر.

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