«ايفزا دبي» ترعى كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت ايفزا دبي، المنطقة الحرة الدولية، عن رعايتها لفريق الحبتور بولو خلال سلسلة الفعاليات الرياضية الممتدة من العام 2022 حتى العام 2023، وبمقدمتها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية.

وجرى التوقيع على اتفاقية الرعاية في حفلٍ أقيم في منتجع ونادي الحبتور للبولو، بحضور محمد خلف الحبتور، مؤسس سلسلة بطولة كأس دبي الذهبية للبولو (DPGC) ورئيس اتحاد الإمارات للبولو، إلى جانب مارتين جي. بيديرسين، رئيس الاتحاد الدولي للبولو.

ومحمد الحبتور: «من دواعي سرورنا أن نرحب بايفزا دبي، كراعٍ رسمي لفريقنا خلال سلسلة الفعاليات الممتدة من العام 2022 حتى العام 2023. فقد بات بإمكاننا الآن، وبفضل شراكتنا المستمرة مع ايفزا، أن ندعم فريق البولو في العديد من بطولاته، بدءاً من بطولة كأس دبي الفضية للبولو في سلسلة بطولة كأس دبي الذهبية للبولو الشهيرة عالمياً، ووصولاً إلى فعاليات البولو المحلية والمستقلة التي نقيمها على مدار العام».

دعم المواهب

بدوره، علق مارتين جي بيديرسين قائلاً: «ملتزمون بدعم المواهب المحلية، لا سيما تلك التي تتمتع بتأثير على مجتمع الأعمال المحلي والدولي. وإنه لمن دواعي سرورنا أن ندعم فريق حبتور بولو، وأن نساهم في تعزيز حضور الإمارات على الساحة الرياضية الدولية».

وستضمن هذه الشراكة مشاركة ايفزا في جميع فعاليات البولو الخاص بالنادي على مدار العام، كما وستواصل ايفزا استضافة ضيوفها وشركائها المحترفين في صالة الضيافة الكائنة في منتجع ونادي الحبتور للبولو.

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