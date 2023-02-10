الأمسية السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، بمضمار «ميدان»، سادس سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «نخيل»، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، التي ستتنافس على الألقاب السبعة للأمسية.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «نخلة جميرا» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «بلو تريل» و«فولينج شادو» و«بريليانت لايت» و«فيرست فيو» لجودلفين، «ميداني» لـ«شادويل»، و«زمان» لعبدالله مناحي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «جزر دبي» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «الكامل» لـ «شادويل»، «كواليتي هيومر» لسلطان علي، «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي، «ديزرت آنجل» لزياد كلداري، و«كوالتي بون» لـ«مربط غوارا ديل سور».

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث «جائزة دبي» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، 9 خيول أبرزها «الخزنة» و«برينسفيل» لجودلفين، «الدسم» للشيخ عبدالله المالك الصباح، «نور بانو» لسلطان علي، و«شارب ارمي» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «كيرلين للتكافؤ» لمسافة 2000 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «وايت وولف» لجودلفين، «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «أجست فيسكال» لـ«مزرعة لابوم»، و«ويذرينج» لـ«فيكتورياس».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس الرئيس «بطولة بلو بوينت للسرعة» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 180 ألف دولار، 13 خيلاً أبرزها «لازولي» و«مان أوف بروميس» لجودلفين، «خزام» و«طنين» لـ«شادويل»، «لوجو هنتر» لـ«ر ر ر للسباقات»، «بونتوس» لمالكته إيفا نيسلانيكوفا، «ثندر أوف نياجرا» لمحمد مبارك بن شفيا وحمد مبارك بن شفيا، «خادم» و«إكيلاتيرال» لفترياني هاي، «اكلام اكسبريس» لـ«ام بي اس ريسينغ و ام بي سبينس»، «ليديز تشيرش» لمارك دوبين، «مقياس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، و«راسل» لـ«ذا هورس واتشرز».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «بطولة الـ 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، مشاركة 9 خيول أبرزها «تايجر نيشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شيرلز بي» لشارلز إي فيبكي، «مستر راج» لأحمد بن طوق المري، و«مورنينج» لناصر عسكر.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي «بطولة الخليج التجاري» لمسافة 1400 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، 11 خيلاً أبرزها «لاند أوف ليجندس» و«ميجور بارتنرشيب» و«مودرن نيوز» و«شاينينج بلو» لجودلفين، «دانيه» لـ«شادويل»، و«آي آم سوبرمان» لـ«مايكل أوكالاجان للسباقات».

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