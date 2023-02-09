مونديال القدرة منصة عالمية لتعزيز القوة الناعمة لرياضة الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للقدرة إقامة منطقة للفعاليات في قرية بوذيب العالمية بإشراف دائرة الثقافة والسياحة في الفترة ما بين 20 إلى 26 الجاري، يتم تخصيصها للجماهير المتوقع حضورها فعاليات البطولة. ويمثل مونديال القدرة منصة عالمية لتعزيز القوة الناعمة للرياضة الإماراتية، من خلال هذه الفعاليات المصاحبة لمونديال القدرة، حيث تقدم التراث والتاريخ والحضارة للزائرين على هامش المونديال الذي يضع الإمارات في بؤرة الاهتمام العالمي.

ويقام مونديال القدرة في قرية بوذيب العالمية في 25 الجاري، لمسافة 160 كلم بمشاركة 129 فارساً من 37 دولة في 6 مسارات.

وتتضمن الفعاليات شاشات عرض لمتابعة مجريات السباق، وبيع مستلزمات الفروسية، وتوفير مطاعم مختلفة لتلبية جميع الأذواق، بالإضافة إلى العروض الأخرى الخاصة بالحرف التقليدية والتراثية، وتعزيز المعرفة عبر مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات، والتي ترسخ ثقافة وهوية دولة الإمارات.

موعد

وأكد عبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات باتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال القدرة، أن جمهور بطولة العالم للقدرة على موعد مع تجهيزات كبيرة ومتنوعة في قرية بوذيب العالمية، بما يتماشى مع أهمية الحدث الذي يشهد مشاركة واسعة من فرسان الإمارات والعالم، عبر خيارات لا تحصى لضمان أفضل مرحلة من الرضا والسعادة في أمسية عالمية يتابعها عشاق رياضة القدرة في جميع أنحاء العالم.

وقال النقبي: سباقات الخيول المتنوعة تعكس ثقافة الإمارات الغنية بالعادات والتقاليد الأصيلة، واللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق حريصة على ترسيخ الرؤى والتوجهات الوطنية للتعريف بحضارة الدولة وتراثها، بالإضافة إلى تقديم المبادرات التي تستهدف فئة الجمهور لدعم نجاح الحدث الدولي في إمارة أبوظبي «موطن البطولات العالمية»، والوجهة المستدامة للسياحة والتنوع الثقافي والتراثي.

جهود كبيرة

وأشار إلى أن جميع اللجان العاملة في البطولة تضطلع بجهود كبيرة لإنجاز كل الملفات الخاصة بالإعداد والترتيب لاستضافة الحدث في قرية بوذيب العالمية للقدرة، حيث تتم متابعة كافة الترتيبات التي تجرى في الوقت الحالي، لتعزيز جودة المرافق من أجل الوصول إلى اكتمال التجهيزات، لترسيخ ريادة دولة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية.

وقال: هذا الحدث بالزخم الكبير الذي يتجلى في قيمته العالمية ومشاركة 37 دولة، يرسخ أهمية الرياضة كقوة ناعمة تسهم في إبراز صورة دولة الإمارات المشرقة وهويتها الوطنية وتراثها، وحرصها الدائم على تعزيز ونشر مبادئ السلام والقيم الإنسانية والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية واحترام الثقافات، بالإضافة إلى أنها تمثل جسراً للتعاون مع مختلف شعوب العالم على مختلف عاداتها وتقاليدها، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية لتحقيق ريادة الإمارات الغالية في شتى المجالات، حيث تكرس هذه الاستضافة الصورة المشرفة عن المنظومة المتكاملة في المرافق والبنية التحتية والكوادر المؤهلة وفق أفضل الممارسات العالمية.

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