«دبي لسباق الخيل» يحتفل بتوقيع تفاهم مع فزعة

المصدر: دبي - البيان

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يحتفي «نادي دبي لسباق الخيل» بعد غدٍ باتفاقية التفاهم الموقعة مع مبادرة «فزعة»، وذلك خلال تنظيم النادي أمسية سباقه الحادي عشر للموسم، والتي تتألف من 6 أشواط وينطلق الشوط الأول في الثانية ونصف ظهراً، بمضمار ميدان.

وتقدم مبادرة فزعة التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، حزمة فريدة من الخدمات الحصرية الموجهة لأعضاء برنامج فزعة بهدف تنويع وتوسيع مجالات التكافل بينهم والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وتتألف الأمسية التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل الأحد من ستة أشواط، ثلاثة منها تصل قيمة جائزتها المالية 95,000 درهم. ويعتبر الشوط الخامس الرئيس في الأمسية، وهو سباق (هانديكاب) لمسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، بينما يماثله في قيمة الجوائز الشوط الثالث لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، وهو أحد شوطين على الأرضية الرملية، بالإضافة إلى 4 أشواط أخرى على الأرضية العشبية.

قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «يسعدنا انضمام مبادرة (فزعة) وتوقيعها مع نادي دبي لسباق الخيل، ونتشرف بالتعاون مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، ونثمن الدور الكبير الذي يقومون به في إسعاد المجتمع ونشر الإيجابية بين أفراده عبر مبادرة (فزعة) بتقديم أفضل الخدمات للأعضاء، ونتطلع للترحيب بهم وضيوفهم في مضمار ميدان لأمسية متميزة تضم مواهب متنوعة من الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم.

تفتح البوابات في الساعة 12:00 ظهراً، وتبدأ أسعار تذاكر الدخول للجمهور من درهمين فقط، فيما تبلغ تذكرة الـ (بريميوم) 50 درهماً، وتتوفر أيضاً مجموعة من باقات الضيافة تبدأ من سعر 265 درهماً.

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