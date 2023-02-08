جودلفين يعود إلى «جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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سيشارك فريق جودلفين في السباق التاسع لمضمار جبل علي الذي سيقام يوم السبت، عقب غياب طويل عن سباقات المضمار الأصفر. وسيستهدف الفريق الأزرق الملكي شوط «جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» والبالغ قيمة جوائزه 575 ألف درهم، إذ سيمثل الفريق «سوفرين برينس» الذي توج بلقب «جائزة زعبيل» على مضمار «ميدان» الشهر الماضي، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي الذي يشارك للمرة الأولى في سباقات المضمار الأصفر.

رافد قوي

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفريق جودلفين على مشاركتهم في السباق، مؤكدا أن هذا إن دل على شيء فإنه يدل على دعم فارس العرب للسباقات التي تقام في مضامير الدولة، خصوصاً أن الفريق الأزرق الملكي يحظى بمكانة عالمية وتواجده في السباقات يشكل دافعاً كبيراً لبقية الإسطبلات العالمية للمشاركة فيها.

وأضاف إن هذه المشاركة تأتي ضمن خطط هيئة الإمارات لسباق الخيل في استقطاب الإسطبلات العالمية للمشاركة في سباقات الدولة، التي ستكون بلا شك رافداً قوياً وستساهم في تطور السباقات التي تقام في مختلف مضامير الدولة.

شرف كبير

وبدوره تقدم محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفريق جودلفين على مشاركتهم في السباق. وأضاف إن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية المضمار الأصفر في استقطاب أبرز الإسطبلات العالمية للمشاركة في السباقات التي تقام على مضمار جبل علي، خصوصاً البطولات التي ننظمها خلال الموسم، من ضمنها سباق «جبل علي للميل»، والذي يسعون إلى تحويله لسباق عالمي.

دفعة كبيرة

ومن جانبه، تقدم ياسر مبروك المدير الفني في هيئة الإمارات لسباق الخيل بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفريق جودلفين على مبادرتهم بالمشاركة في سباق السبت.

وقال ياسر مبروك إن مشاركة الفريق الأزرق الملكي تعطي دافعاً كبيراً وقوياً لترفيع تصنيفات السباقات الرئيسية في مختلف المضامير المحلية التي تعتبر قديمة، وهي نواة التأسيس لتاريخ السباقات في الدولة ، وهذا سيصب في مصلحة سباقات الخيل في الدولة، ويزيد من الاستقطاب المحلي والعالمي لها.

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