إنجاز قياسي لـ«مربط دبي»

المصدر: دبي - البيان

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خطف مربط دبي الأضواء القياسية مجدداً في مزاد الخيل الذي أقيم أول من أمس الاثنين بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان كتارا الدولي للخيل العربية، بتحقيق أعلى سعر لبويضة فرس عربية أصيلة في العالم.

وأكد مربط دبي الأكثر إنجازاً وإنتاجاً محلياً على مستوى العالم، أنه العلامة النوعية التي تسعى مختلف المرابط للاستفادة من إنتاجها لتقوية مكانتها بين منافسيها العالميين، حيث شهد المزاد أعلى سعر بيع لبويضة وهي من الفرس دي شيهانة ابنة من أيقونة الإنتاج العالمي الفحل إف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي شهلا، وبلغ سعر البويضة 3.6 ملايين ريال قطري، وهو أعلى سعر لبويضة فرس عربية في العالم، ويعتبر رقماً قياسياً جديداً، بعد أن كان مربط دبي قد حقق في مزاد كتارا العام الماضي الرقم القياسي ببيع بويضة الفرس العالمية إف تي شيلا وهي من الفحل البطل شايل دريم ديزرت والفرس «سول بيرتي تي جي س» بمبلغ 3.2 ملايين ريال قطري.

كما شهد المزاد بيع شبوة من الفحل العالمي دي سراج وهو من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس ليدي فيرونيكا بمبلغ 200 ألف ريال قطري. وتعتبر دي شيهانة من الأفراس العالمية المعطاءة على مستوى الألقاب في البطولات العالمية وعلى مستوى جودة الإنتاج. كما يعتبر إنتاج فحل الإنتاج العالمي الجديد دي سراج صاحب الثنائية الذهبية في بطولة العالم، مطلباً مستمراً لدى المزارع الكبرى والعريقة. ولايزال مربط دبي مصدراً لتطوير الخيل العربية في كل القارات.

علامة جودة

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالإنجاز القياسي الجديد للمربط في مزاد كتارا للخيل العربية، مؤكداً أنه مزاد عالمي استقطب أبرز المهتمين بتطوير الخيل العربية الأصيلة وإنتاجها. وقال التوحيدي: «مزاد كتارا مناسبة سنوية لتداول الخيل البطلة وأجود الإنتاج العالمي الذي تقوده المرابط الخليجية. نحن سعداء بما حققته خيولنا من بطولات وبما بلغه إنتاجنا المحلي من جودة عالمية أضحت مطلب الجميع. دي شيهانة تتمتع بمواصفات عالية الجودة أثبتت قوتها الإنتاجية. ونحن نهنئ ونبارك للمربط المستفيد من الفرس دي شيهانة وللمستفيد من الفحل دي سراج ونتوقع لاختيارهما نجاحاً متميزاً في تطوير إنتاجهما من علامة جودة إنتاج مربط دبي».

سعادة بالإنجاز

من جهته قال عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي: «مزاد كتارا شهد نجاحاً كبيراً هذا العام مثلما حققه في نسخة العام الماضي، وأصبح موعداً لا تخلفه المرابط الكبرى ذات الاهتمام بتطوير الخيل العربية في العالم، فهو قد شمل عدداً من الخيول ذات السجلات الذهبية، وبطبيعة الحال فإن مربط دبي لابد أن يكون حاضراً في المناسبات الكبرى. ونحن سعداء بالإنجاز القياسي العالمي الجديد الذي حققته الفرس الرائعة دي شيهانة للمربط».

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