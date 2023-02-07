بدء التصويت لجائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل

المصدر: دبي - البيان

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تم فتح باب التصويت للنسخة السادسة من جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، من خلال جائزتي «اختيار الجمهور» و«أفضل فارس محلي».

وتتاح الفرصة للجماهير للتصويت في الفئتين، عبر الإنترنت، حتى 13 الجاري، وحصل على الجائزتين في العام الماضي كل من المدربة السعودية سارة القحطاني (جائزة اختيار الجمهور)، وأنطونيو فريزو (جائزة أفضل فارس).

ويتم تحديد الترشيحات في فئة «أفضل فارس محلي» من خلال أول أربعة فرسان من حيث عدد الانتصارات في موسم السباقات الإماراتي الأخير، ويسعى فريزو للدفاع عن لقبه أمام تاغ أوشيه بطل الفرسان في الإمارات في 10 مناسبات، بالإضافة إلى ريتشارد مولن وبرناردو بينيرو.

وتكرم جائزة اختيار الجمهور، الشخص أو الحصان وفقاً لمساهماته في عالم السباقات وإبهاره الجماهير بإنجازاته، وتضم لائحة المرشحين في 2023 الجواد «كوديز ويش» بطل سباق بريدرز كب ديرت مايل، و«بعيد» الفائز في 6 سباقات بالفئة الأولى في أوروبا، والفارس جواو موريرا الذي سيعتزل السباقات قريباً، بالإضافة للفحل الاستثنائي «غاليليو» الذي نفق في 2021.

ويتم تكريم الفائزين في 6 فئات أخرى تقرر من قبل التحليل الاحصائي أو لجنة خبراء لكنها ليست مفتوحة للتصويت العام، وهي جوائز أفضل جواد، أفضل مالك، أفضل مدرب، أفضل فارس، العطاء الدؤوب، وجائزة التميز، ويقام حفل توزيع الجوائز في يوم «سوبر ساترداي» 4 مارس المقبل.

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