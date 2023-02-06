«نجم الوثبة» يتألق في ثامن سباقات مضمار العين

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

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اكتسح المهر «نجم الوثبة» للوثبة للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، منافسيه، ليتوج عن جدارة واستحقاق بلقب الصاروج في الشوط السابع الختامي لثامن سباقات مضمار العين، وبمشاركة 15 من الخيول المبتدئة التي تسابقت لمسافة 1400 متر. جاءت انطلاقة المهر الرمادي تحت إشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، قوية منذ اللحظات الأولى ليبتعد بفارق كبير بلغ 12.5 طولاً عن المنافسين، واستمر متصدراً حتى النهاية، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 01:36:48 دقيقة.

وأقيم السباق الثامن للمضمار العيناوي أول من أمس، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف سباقات العين، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

تألق الجواد «منور» لأحمد المزروعي، في الشوط الأول لمسافة 1800 متر، تكافؤ، بمشاركة 13 من الخيول توليد الإمارات، ليفوز بلقب كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونجح الجواد الرمادي تحت إشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون في تجاوز ملاحقه المباشر بفارق 6.25 أطوال، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:05:13 دقيقة.

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