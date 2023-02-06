دووج واتسون: «ساري دبي» يتأقلم أكثر على الأرضية العشبية

المصدر: دبي - البيان

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أشاد المدرب دووج واتسون بالأداء الذي قدمه «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي الذي توج بلقب الشوط السادس.

وأضاف أن البطل حقق انتصاره الثاني على المسار العشبي، إذ شارك سابقاً على المسار الرملي، إلا أن عقب الانتصار الذي حققه في الشوط، أثبت لنا البطل بأنه يتأقلم أكثر على الأرضية العشبية التي سيواصل المشاركة فيها، والدليل الطريقة التي ركض بها خلال السباق والتي أظهرت لنا مدى ارتياحه وتأقلمه مع المسار العشبي. وأكد دووج واتسون أنه من المبكر تحديد الوجهة المقبلة للبطل، متمنياً أن يواصل البطل انتصاراته فيما تبقى من سباقات الموسم.

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