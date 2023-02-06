3 ألقاب لـ«مربط دبي» في كتارا للخيل الأصيلة

المصدر: دبي - البيان

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سجل مربط دبي للخيول العربية تألقاً لامعاً خلال منافسات بطولة الخيل الجزيرية أو المصرية العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان «كتارا» الدولي للخيل العربية التي تنظم في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت البطولة التي اختتمت أول من أمس السبت، تنافساً قوياً بين المرابط الخليجية التي حرصت على المشاركة بعدد كبير من الخيول الأصيلة ذات الجودة العالية، منها سبعة خيول لمربط دبي احتلت المراكز الأولى في المنافسات التأهيلية، قبل أن تتمكن ثلاثة منها من نيل 3 ميداليات ملونة.

وأحرز مربط دبي ذهبية الأفحل مع الفحل دي ممزر وهو من الفحل عصفور الوعب والفرس اكستريم وندر، كما تمكن المهر دي كحيلان وهو من الفحل العالمي رويال كلرز والفرس دي عفاف من نيل اللقب الفضي لبطولة الأمهار، ثم منحت الفرس دي أمنية وهي من الفحل فرسيرا ماشار والفرس رويال أميرة اللقب البرونزي لمربط دبي في بطولة الأفراس.

حضور

وسجلت البطولة حضوراً متميزاً لبقية خيول مربط دبي خلال المنافسات التأهيلية، حيث حلت المهرة دي عبير وهي من الفحل سفير الوادي والفرس دي عفاف، في المركز الأول بمنافسات بطولة المهرات بعمر السنتين بمعدل 92.44 نقطة. وحلت المهرة دي عناية وهي من سفير الوادي والفرس دي عتاب بالمركز الثاني في بطولة المهرات بعمر السنة بمعدل 91.63 نقطة.

وحلت المهرة دي مشيئة وهي أيضاً من الفحل سفير الوادي والفرس دي ما شاء الله بالمركز الثالث في بطولة المهرات بعمر السنتين بمعدل 92.13 نقطة، مما ترجم علو منسوب التنافس على مستوى الجودة بين صفوة المهور والمهرات المشاركة التي قدمت عروضها أمام 15 حكماً دولياً. وكان مربط دبي قد أحرز في النسخة السابقة من البطولة وفي مشاركته الأولى بها لقبين ذهبيين ولقباً فضياً.

مكانة

من جانبه، أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بحصيلة مشاركة المربط الثانية في بطولة الخيل الجزيرية أو المصرية العربية الأصيلة، منوهاً بالمستوى الذي تحتله بين البطولات الخليجية التي أضيفت لها بطولة الرباطية بسلطنة عمان الشقيقة.

وقال التوحيدي: نعتبر النتائج التي حققتها خيول المربط في كتارا جيدة سواء في المنافسات التأهيلية أو الختامية، ونحن سعداء بالمستوى الذي تحققه المرابط الخليجية التي تقود تطوير الخيل العربية عالمياً، كما يؤكد إنتاجنا المحلي مكانته العالمية في كل البطولات الدولية باستمرار.

موعد

من جهته أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول عن سعادته بالفوز الذي حققته خيول المربط في منافسات وصفها بالقوة بين عدد كبير من الخيول المتميزة من السلالات الأصيلة عالمياً. وقال المرزوقي: خيولنا أدت أداءً جيداً في المنافسات وفي ختام البطولة، ونعتبرها كلها فائزة.

أمامنا موعد ثانٍ بعد أيام مع بطولة قطر الـ32 لجمال الخيل العربية الأصيلة «تايتل شو» التي ستقام في ختام مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية، موعد نتوقع أن يكون مثيراً جداً اعتباراً لمشاركة عدد كبير من الخيول ذات المستوى العالمي التي تمثل مرابط عالمية وفي مقدمتها مربط دبي الذي سينافس على المراكز الأولى.

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