أبوبكر الحفناوي: مشاركة محتملة لـ«مقياس» في الكرنفال

المصدر: دبي - البيان

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ثمن أبوبكر الحفناوي مساعد المدرب راشد بورسلي، الأداء الذي قدمه بطل الشوط السابع «مقياس»، إذ أثبت تميزه وجدارته بتحقيقه اللقب، مؤكداً أن البطل سيواصل مشاركته في مضمار «ميدان» العالمي، وهناك احتمال بأن يتوجه فيما تبقى من سباقات كرنفال كأس دبي العالمي في حال أصبح تصنيفه عالياً.

وأضاف، إن جميع مشاركات البطل كانت على الأرضية الرملية، كان آخرها في مضمار «الشارقة لونجين»، إذ حقق المركز الأول، لذا قررنا بعدها تجربته على الأرضية العشبية التي تألق فيها بشكل مثير، علما بأن آخر مشاركة له على العشب كانت في العام 2019 .

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