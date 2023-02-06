«ساري دبي» يخطف لقب الشوط الرئيس بـ «ميدان»

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري

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حفلت الأمسية العاشرة لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل» خارج سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، والتي أقيمت على مضمار «ميدان» برعاية «طيران الإمارات»، بالكثير من القوة والإثارة، إذ اقتنص «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي لقب الشوط السادس الرئيس، فيما ظفر «فيرست وينتر» لسلطان علي بلقب الشوط الخامس، بينما حقق «مقياس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط السابع.

كما شهدت الأمسية تألق المدرب فوزي ناس والفارس أدري دي فريز اللذين حققا ثلاثية خلال السباق.

الشوط الأول

حقق «غريت ديد» لحسن صالح الحمادي لقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر على المسار الرملي برعاية «الإمارات سكاي واردز» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب أحمد الشميلي، مسجلاً زمناً قدره 1.39.28 دقيقة وبفارق أنف عن «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «ميزوتينتو» لناصر عسكر، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وقال المدرب أحمد الشميلي، إن البطل تم شراؤه من مزاد سباقات دبي، وأثبت قدرته وجدارته في مشاركته الأولى بمضمار «ميدان»، مؤكداً أن البطل قادر على المشاركة في المسافات الأطول كذلك.

الشوط الثاني

ظفر «شيك هاند» لفوزي عبدالله ناس بلقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على المسار الرملي برعاية «الإمارات للعطلات» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.25.43 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «حبوبة» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «المتوكل» لأحمد عبد الله الشيخ بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

الشوط الثالث

اقتنص «شرار» لـ «كيه أتش كيه للسباقات» لقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر على المسار العشبي برعاية «emirates.com» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.49.83 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «كابلا كروسيدر» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فرانسوا هيرولد وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث «جزيرة» لسعيد راشد الشامسي بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب سعيد الشامسي.

الشوط الرابع

حقق «جو سولجر جو» لـ «فيكتورياس» لقب الشوط الرابع لمسافة 1900 متر على المسار الرملي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.59.77 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «أواسيس مون» لتوفيق سعيد علي، بقياد الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحاز المركز الثالث «جسار» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الخامس

اقتنص «فيرست وينتر» لسلطان علي لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على المسار العشبي برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:36:19 دقيقة وبفارق رأس عن «الباتريوتا» لـ «مزرعة لابوم» بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

وجاء ثالثاً «آيونيان» لتوفيق سعيد علي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وقال المدرب أحمد بن حرمش، إن البطل متأقلم مع الأرضية العشبية لمضمار «ميدان»، بالإضافة إلى قدرته على المشاركة في مسافات الـ 1600 متر حي الـ 2000 متر، مشيراً إلى أن البطل سيشارك مجدداً في سباقات المضمار العالمي.

الشوط السادس

توج «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي بلقب الشوط السادس لمسافة 1900 متر على المسار العشبي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.56.04 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «كنود» لفوزي عبدالله ناس، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وتبوأ المركز الثالث «سقارة كينج» لسيد حشيش، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السابع

ظفر «مقياس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بلقب الشوط السابع لمسافة 1200 متر على المسار العشبي برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.09.47 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «هارفست جولد» لـ «نقابة إيه إيه» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف إيليس جين. وحل ثالثاً «مدخل» لفوزي عبد الله ناس بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الثامن

حقق «إكسايتينغ دايز» لـ «فريق البيت متوحد» لقب الشوط الثامن لمسافة 1800 متر على المسار العشبي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.51.07 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «لايت بيم» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وجاء في المركز الثالث «برانويل» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

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