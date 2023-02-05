ختام كأس سلطان بن زايد للبولو اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تختتم اليوم فعاليات النسخة الثالثة من بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بمشاركة 8 فرق.

ويأتي الحفل الختامي للبطولة السنوية، التي تتجدد إقامتها بتوجيهات ورعاية سمو رئيس النادي مواصلة للنجاحات التي تحققت في النسختين الماضيتين، والتي فاز بلقبها الأول فريق أنكورا بولو، وفاز فريق بن دري بولو بلقب نسختها الثانية.

وشهدت النسخة الثالثة مشاركة فرق أبوظبي وغنتوت، وبن دري، وأنكورا، وأنينجسلي بارك، وبنسالي، ولامار، وساريسا بولو.

وتختتم البطولة اليوم بلقاء فريقي أبوظبي بولو وأنكورا بولو، وبلغ فريق أبوظبي المباراة النهائية بفوزه على ساريسا 9-8 في نصف النهائي في لقاء متكافئ شهد عدة تعادلات، وحسم في اللحظات الأخيرة، وتأهل فريق أنكورا بفوزه على بنسلي 7-4. وتسبق المباراة النهائية على كأس سلطان بن زايد إقامة المباراة الختامية على كأس شركة غنتوت لتجهيزات الفروسية، في الساعة الواحدة ظهراً بملعب سلطان بن زايد بين فريقي غنتوت ولامار.

وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة برنامج الحفل الختامي غداً، والذي يبدأ مع فتح الأبواب للجمهور في الثانية ظهراً مع بدء الفعاليات الترفيهية والتراثية، والعروض المخصصة بمنطقة ألعاب الأطفال، ثم عرض القفز الحر بالمظلات، فيما يعزف النشيد الوطني قبل انطلاق المباراة النهائية ويعقبها التتويج والسحب على الجوائز الخاصة بالجمهور.

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