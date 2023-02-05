«الشارقة الدولية لقفز الحواجز» 4 نجوم تختتم اليوم

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم مساء اليوم على ميادين نادي الشارقة للفروسية والسباق، بطولة القفز الدولية من فئة الأربع نجوم، وذلك من خلال منافسات كأس الأمم للفرق برعاية لونجين. وفي نتائج المنافسات التي أقيمت صباح أمس، وضمن منافسة الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم، برعاية نادي الشارقة للفروسية والسباق، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس على جائزتها 56 فارساً وفارسة، وأكملها دون خطأ 19 فارساً، فرض الفارس البرتغالي رودريغو الميدا كلمته على صهوة الفرس «بيغاسوس سكانان» وأنهى في أفضل زمن حيث بلغ 58.45 ثانية.

وفي منافسة الجولة الواحدة، من الوزن الثقيل من فئة الأربع نجوم، برعاية مصرف الشارقة الإسلامي بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، تنافس 77 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة 27 فارساً نظيفة دون خطأ، أكمل الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو الجولة مع الجواد «نيكولاج دو ميوسك» في زمن بلغ 56.74 ثانية.

وجاءت منافسة «كفالور» لتجميع النقاط بالجوكر بمشاركة 97 فارساً وفارسة، وصمم مسارها بثمانية حواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، في حين بلغ ارتفاع الحاجز الجوكر 125 سم، ونجح في تجميع كامل النقاط بالجوكر 40 فارساً، وأفضل زمن سجله فارسنا الناشىء مبخوت عويضة الكربي مع الفرس «غيرسينا» وأكمل مهمة تجميع كامل (44 نقطة) في زمن بلغ 34.27 ثانية.

تألق

كما تألق الفارس المصري يوسف جلال مع الفرس «سنو وايت» صدارة المنافسة الدولية من فئة النجمة الواحدة، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز (115) سم، برعاية كافيه هوف، وشارك فيها 80 فارساً وفارسة، نجح منهم 25 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ وتقدمهم يوسف جلال الذي أكمل الجولة في زمن بلغ 53.78 ثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز