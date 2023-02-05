«هاتريك» لجودلفين في كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا وخالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها خلال الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي التي أقيمت على مضمار ميدان العالمي برعاية «إعمار»، إذ حقق الإسطبل الأزرق الملكي ثلاثية «هاتريك»، جاءت عبر «فيرست رولر» بطل «سباق فازيراباد للتكافؤ»، «ويذ ذا مونلايت» نجمة «بطولة كيب فيردي»، و «فاليانت برينس» بطل «بطولة سنجسبيل ستيكس».

كما ظفر «الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي بلقب «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، ليواصل هيمنته عقب أن حقق لقب الجولة الأولى في بداية سباقات الكرنفال الشهر الماضي، فيما توج «حيان» لـ«ياس للسباقات» بلقب «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصصة للخيول العربية الأصيلة.

وحقق «مقترب» لـ «شادويل» لقب الشوط السابع «ذا فالي» مهدياً المدرب علي البدواوي لقبه الأول في سباقات الكرنفال، فيما خطف «توز» لـ «إسطبل داكي» لقب «بطولة الشندغة للسرعة».وشهدت الأمسية تألق المدرب شارلي آبلبي والفارس جيمس دويل ثلاثية خلال الأمسية.

الشوط الأول

اقتنص «حيان» لـ«ياس للسباقات» لقب الشوط الأول «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى»، على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 55 ألف دولار، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلاً زمناً قدره 02.07.42 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «راجح» لباسل مسعود صالح الكسبي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.وجاء في المركز الثالث «بركة» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثاني

ظفر «فيرست رولر» لجودلفين بلقب الشوط الثاني «سباق فازيراباد للتكافؤ»، لمسافة 2410 أمتار، على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 02.27.35 دقيقة وبفارق طول عن «جت شيرتي» لـ «أكيلا للتهجين المحدودة» بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا. وحل ثالثاً «جلوبال هيت» لجودلفين بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

الشوط الثالث

حقق «توز» لـ «إسطبل داكي» لقب الشوط الثالث «بطولة الشندغة للسرعة»، لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 01.10.72 دقيقة و بفارق 3 أطوال عن «آيزوليت» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.وجاء في المركز الثالث «فريدم فايتر» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

اقتنصت «ويذ ذا مونلايت» لجودلفين لقب الشوط الرابع «بطولة كيب فيردي» المخصص للمهرات والأفراس، لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 180 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 01.34.92 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «وايت مونلايت» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.وحلت ثالثاً «سامدي رين» لـ «هورسيس آند باريرز» بقيادة الفارس فاكلاف جاناسك وإشراف المدرب جيليرمو اريزكوريتا.

الشوط الخامس

توج «الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي، بلقب الشوط الخامس الرئيس «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 350 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 01.56.08 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «بندوج» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب بوبات سيمار. وجاء في المركز الثالث «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد»، بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السادس

اقتنص «فاليانت برينس» لجودلفين لقب الشوط السادس «بطولة سنجسبيل ستيكس»، لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»، على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 180 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 01.46.82 دقيقة وبفارق رأس عن «الفريق» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.وحل ثالثاً «اوتومان فليت» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

ظفر «مقترب» لـ «شادويل» بلقب الشوط السابع «ذا فالي»، لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب علي البدواوي، مسجلاً زمناً قدره 01.35.82 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «اوزو» لـ «ذا آذر كلوب» بقيادة الفارس صافي اوسبورن وإشراف المدرب جيمي اوسبورن.وجاء في المركز الثالث «زينهم» لـ «شادويل» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

حمدان السبوسي: هدفنا كأس دبي العالمي



عبر المالك حمدان السبوسي عن سعادته الغامرة بتحقيق «الجيرز» لقب «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» قائلاً :

«إن الهدف النهائي للبطل هو سباق كأس دبي العالمي».

بدوره، أكد المدرب سايمون كريسفورد أن الهدف الذي وضعوه هو المشاركة في السباق العالمي، مضيفاً أن «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» مهمة جداً ، إلا أنه من المبكر حسم قرار المشاركة الذي سيتم اتخاذه قريباً.

شارلي آبلبي: سعيد بالثلاثية



عبر المدرب شارلي آبلبي عن سعادته بتحقيقه ثلاثية خلال الأمسية. وتحدث عن «فيرست رولر» بطل «سباق فازيراباد للتكافؤ»، قائلاً إن هناك احتمالاً بسيطاً لمشاركته في «ند الشبا تروفي» أو العودة مجدداً إلى بريطانيا.

وعن «ويذ ذا مونلايت» نجمة «كيب فيردي»، أكد أن وجهتها المقبلة ستكون سباق «بلانشين». كما تحدث عن «فاليانت برينس» بطل «سنجسبيل ستيكس»، حيث أوضح أن الخطة المقبلة ستكون المشاركة في «جبل حتا» خلال أمسية «السوبر ساترداي».

ماجد الجهوري: «حيان» إلى «دبي كحيلة كلاسيك»

أكد المدرب ماجد الجهوري أن الوجهة المقبلة لـ «حيان» بطل «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، ستكون سباق «دبي كحيلة كلاسيك» خلال أمسية كأس دبي العالمي الشهر المقبل ، مشيدا بالأداء الذي قدمه البطل خلال الشوط.

علي البدواوي: «مقترب» إلى «جبل حتا»



عبر المدرب علي البدواوي عن سعادته الغامرة بتحقيق أول فوز له في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، والثاني له في الموسم الإماراتي.

وقال البدواوي «أنا فخور بالإنجاز الذي حققه (مقترب) الذي ظفر بلقب الشوط السابع وهو فوز غال عليه شخصياً وجاء عقب صبر طويل، مشيداً بالأداء الذي قدمه البطل خلال السباق». وأكد المدرب علي البدواوي أن الوجهة المقبلة ستكون سباق «جبل حتا» خلال أمسية «السوبر ساترداي» أوائل الشهر المقبل.

بوبات سيمار: الخيارات مفتوحة أمام «توز»

أشاد المدرب بوبات سيمار بالأداء المثير الذي قدمه «توز» لـ «إسطبل داكي» الذي اقتنص لقب الشوط الثالث «بطولة الشندغة للسرعة». وقال إن الخيارات مفتوحة أمام البطل والتي ستكون أمسية «كأس السعودية» أواخر الشهر الجاري ، أو أمسية «السوبر ساترداي» أوائل الشهر المقبل على مضمار ميدان العالمي.

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