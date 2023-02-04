سباقات «نادي دبي لسباق الخيل» تعود مجدداً غداً برعاية «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق غداً الأمسية العاشرة لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل» خارج سباقات كرنفال كأس دبي العالمي برعاية «طيران الإمارات» والذي يتضمن 8 أشواط قوية.

وستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 1600 متر على المسار الرملي برعاية «الإمارات سكاي واردز» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بمشاركة 9 خيول أبرزها «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ميزوتينتو» لناصر عسكر، «ذي ماجيكال ماكول» لإيه ال بتلر، «جولدن آرش» لـ «إسطبلات الراشد».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على المسار الرملي برعاية «الإمارات للعطلات» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 5 خيول أبرزها «المتوكل» لأحمد الشيخ، «شيك هاند» لفوزي عبدالله ناس، «سمارت سيستم» لـ «فيكتورياس»، «شيرمان» لجابر عبدالله، «حبوبة» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر على المسار العشبي برعاية «emirates.com» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، 14 خيلاً أبرزها «منيف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «شرار» لـ «كيه اتش كيه للسباقات»، «شيف دي بارتي» لـ «آج القابضة المحدودة»، «كابلا كروسيدر» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1900 متر على المسار الرملي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، مشاركة 6 خيول أبرزها «جو سولجر جو» لـ «فيكتورياس»، «جسار» لـ «إسطبلات الراشد»، «اواسيس مون» لتوفيق سعيد علي، «باور سوليوشن» و«سيريناس فيم» لسلطان علي، «ديشي جيرل» لمحمد خليل أحمد.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على المسار العشبي برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «بواسل» لـ «شادويل»، «كحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1900 متر على المسار العشبي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «ترجمان» لـ «شادويل»، «كنود» لفوزي عبدالله ناس، «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي، «زوكيني» لحمدان بن حرمش.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 1200 متر على المسار العشبي برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 13 خيلاً أبرزها «باباسيتو» و«اكوامان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «آيرونسايد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «أبشرك» و«مقياس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الثامن

يشهد الشوط الثامن لمسافة 1800 متر على المسار العشبي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «سينيكال بوينت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «لايت بيم» لسلطان علي، «يورمان» لمحمد خليل أحمد، «دانيان» لأحمد عبيد محمد النيادي.

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