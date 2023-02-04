«دولي الفروسية»: «بوذيب العالمية» جاهزة لمونديال القدرة

المصدر: أبوظبي - وام

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عبرت شارن ديبيليس مندوبة الاتحاد الدولي للفروسية عن ارتياحها ورضاها الكامل للتحضيرات الجارية في قرية بوذيب العالمية، والجهود الكبيرة التي تبذل لاستضافة بطولة كأس العالم للقدرة بقرية بوذيب العالمية منطقة الختم في 25 فبراير الجاري. جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية أمس للاطلاع على كل ما يختص بالحدث العالمي المرتقب.

وتشهد البطولة مشاركة 129 فارساً من 37 دولة، لمسافة 160 كلم في 6 مسارات، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 33 كلم، والثانية 30 كلم، والثالثة 29 كلم، والرابعة 28 كلم، والخامسة 20 كلم، والسادسة 20 كلم.

وأثنت مسؤولة الاتحاد الدولي للفروسية في ثالث زيارة تفقدية لها لقرية بوذيب، على العمل الاحترافي الجيد من اللجنة المنظمة، والجهود التي تبذل في الإعداد والتحضير لكل التفاصيل الخاصة بالسباق قياساً بما اطلعت عليه، مشيرة إلى أنها تتوقع بطولة ناجحة ، على ضوء الزخم الكبير الذي يشهد تواجد الفرسان من جميع أنحاء العالم.

وقالت: ما رأيته خلال هذه الزيارة يدفعني للتأكيد على أن هذه القرية مناسبة لتنظيم المونديال، وأن اللجان عملت على تحقيق المتطلبات الخاصة بالحدث العالمي.

من جانبه، أشار مصطفى المفوضي رئيس اللجنة الفنية للبطولة إلى أن التقارير الصادرة عن لجان الاتحاد الدولي للفروسية تشير إلى الجاهزية الكاملة لقرية بوذيب العالمية لاستقبال الحدث العالمي المرتقب، نظراً للجهود الكبيرة التي تبذل من جميع اللجان. وأوضح أن شارن ديبيليس ستعود مجدداً لزيارة قرية بوذيب في 15 الجاري للاطلاع على آخر الترتيبات مع اقتراب الموعد النهائي للحدث.

وقال: هذه الزيارة سبقتها زيارة مماثلة للدكتور لارس ريبستورف خبير الأرضيات في الاتحاد الدولي للفروسية للقرية، وعززت نتائج التقييم الجيدة الصادرة الثقة الكبيرة في قدرة الإمارات وإمارة أبوظبي على تقديم صورة مميزة ومشرفة.

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