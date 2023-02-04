«نمرود» ينتزع لقب أغلى أشواط مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أحرز الجواد «نمرود» لمالكه أحمد بن طوق المري لقب سباق «الرويس» لمسافة 1200 متر في الشوط الخامس خلال الحفل التاسع الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء أول من أمس والذي تألف من 6 أشواط. ونجح «نمرود» في انتزاع لقب السباق الأغلى في الحفل.

والذي بلغت جوائزه المالية 300 ألف درهم، بعد منافسة قوية مع 7 خيول، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:17:90 دقيقة، وتوج الفائزين في هذا الشوط اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية.

لقب

وانتزع «آر بي كينغ» العائد لإسطبلات الوطنية، لقب الجولة الأولى من سباق التاج الثلاثي العربي لمسافة الميل في الشوط الرابع بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف هلال العلوي في زمن قدره 1:43:88 دقيقة، وبلغت جوائز الشوط 230 ألف درهم تنافس عليها 7 من نخبة الخيول القوية.

واستهل الحفل، بفوز «أيه أف كايد» لمالكه عبدالله الخوري في الشوط الأول من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر والذي بلغت جائزته 70 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بلاناس وإشراف هلال العلوي قاطعاً المسافة في 2:31:99 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الثاني من سباق «وادي شيص» المخصص للمبتدئة لمسافة 1600 متر إلى «آر بي سترينغس» العائد إلى فيكتوريس للسباقات وفوزي ناس، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب والمالك فوزي ناس، بزمن قدره 1:45:41 دقيقة، وبفارق كبير بلغ 12.5 طولاً عن الوصيف «الفلك» الشيء الذي أكد جدارته لمغادرة فئة المبتدئة، وبلغت الجوائز 80 ألف درهم.

تتويج

وتوج «ايه اف مقام» لخالد النابودة بلقب الشوط الثالث من سباق الكأس الذهبي لنادي أبوظبي للفروسية لمسافة 1600 متر والذي بلغت قيمة جوائزه 125 ألف درهم، بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب آرنست أورتيل قاطعاً المسافة في 1:46:11 دقيقة.

واختتم الحفل بفوز «ليك كوزواي» بشعار جون ولتر بلقب سباق «وادي غليلة» لمسافة 1400 متر في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بقيادة الفارس تاج أوشي في فوزه الثاني بالحفل وإشراف المدرب بوبات سيمار بزمن قدره 1:25:35 دقيقة، وبلغت الجائزة المالية للشوط 80 ألف درهم.

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