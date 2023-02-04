إعلان المرشحين للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن عدد التداخيل المسجلة لأمسية كأس دبي العالمي التي وصلت إلى 1600 من خلال ترشيح 892 خيلاً من 21 دولة للمشاركة بالحدث العالمي في 25 مارس المقبل.

يعد كأس دبي العالمي، أحد المواعيد المهمة في روزنامة السباقات العالمية، وسيحتفل هذا العام بنسخته رقم 27 والتي رصدت جوائز مالية لأشواطها التسعة تبلغ في مجموعها 30.5 مليون دولار.

علماً أن الشوط الرئيس، وهو كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات، استقطب 171 مشاركة متضمنة 23 خيلاً سبق لكل منها الفوز في سباقات الفئة الأولى، من بينها «كنتري غرامر» الذي سيسعى ليصبح ثاني جواد يكمل الثنائية في كأس دبي العالمي بإشراف مدربه بوب بافرت للمالك عمرو زيدان، والذي رشح «طيبة» الفائز ثلاث مرات بسباقات الفئة الأولى.

ومن المرتقب أن ينضم إليهما «ريتش سترايك» من أمريكا الذي أحدث صدمة عالمية بفوزه المفاجئ في كنتاكي ديربي. كما أن «بانتالاسا» والذي تعادل على المركز الأول في دبي تيرف العام الماضي، مرشح هذا العام للمشاركة في كأس دبي العالمي، فيما يمكن لـ «امبلام رود» الفائز المفاجئ في كأس السعودية 2022 أن يسجل ظهوره الأول في الإمارات.

شيماء كلاسيك

واستقطب «لونجين دبي شيماء كلاسيك» بجائزته البالغة 6 ملايين دولار، مجموعة متميزة من الخيول للمشاركة في هذا السباق يتقدمها الفائز باللقب العام الماضي «شهريار».

إضافة إلى الفائز في سباق تينو شو (الخريف) وأريما كينين «ايكوينوكس»، وهو الجواد الأعلى تصنيفاً من بين خيول الثلاث سنوات على نطاق العالم في 2022. كذلك «بايلدرايفر» الذي حلّ رابعاً في السباق العام الماضي والمسجل للمشاركة من بريطانيا، والتي تمثلها أيضاً «ايميلي اب جونز» الفائزة بسباق شامبيون فيليز آند ميرز ستيكس في آسكوت بإشراف الشريكين جون وثيدي غوسدن.

وكان مدرب جودلفين شارلي ابلبي فاز بهذا السباق مرتين، كما سجل «ريبلز رومانس» الفائز في ديربي الإمارات 2021 وبريدرز كب تيرف 2022.

دبي تيرف

«دبي تيرف»، البالغة جائزته 5 ملايين دولار استقطب 21 فائزاً في سباقات الفئة الأولى من بينهم «لورد نورث» الفائز بالسباق في 2021 والمتعادل على المركز الأول في 2022، ومن المرجح أن تنضم إليه من نيوماركت «سافرون بيتش» صاحبة المركز الرابع في السباق، وقد يلحق بالمجموعة صاحب المركز الثاني في بريدرز كب مايل (فئة1) «شيرلس سبيت» بإشراف روجر اتفيلد.

ومن بين التداخيل المثيرة للاهتمام «غولدن سيكستي» الفائز سبع مرات في سباقات الفئة الأولى بهونغ كونغ في مشاركة قد تكون الأولى له عالمياً.

غولدن شاهين

وظل «دبي غولدن شاهين» على مسافة 1200 متر على الأرضية الرملية سباقاً جيداً للخيول الأمريكية على مدار السنتين الأخيرتين، وفي هذا العام تم تسجيل 14 مشاركة من الولايات المتحدة من بينها «غونايت» بإشراف ستيف سموسين، فيما يقود التحدي المحلي ممثل آر آر آر «سويتزرلاند»، ومن بين التداخيل اليابانية هناك «ريد لو زيل» والفائز في سابق السرعة بالسعودية «دانسنغ برينس».

القوز سبرنت

أما سباق القوز سبرنت (فئة1) على المسار المستقيم لمسافة 1200 متر، عشبي، فظل مصدر اهتمام دائم، ويمكن أن نرى «ارتوريوس» في رحلة من استراليا للمدرب انتوني فريدمان، بينما رشّح شارلي أبلبي الفائز بالفئة الأولى«كرييتف فورس» للمشاركة بالسباق.

ديربي الإمارات

المدرب الايرلندي ايدان أوبراين فاز ديربي الإمارات في ثلاث مناسبات، وقد رشح الفائز بسباق بريدرز كب جوفنايل تيرف «فيكتوريا رود» للسباق الذي يجري على مسافة 1900 متر، وأحد ثلاثة سباقات من الفئة الثانية بالأمسية، ومن بين المنافسين المحتملين ثلاثي المدرب بوب بافرت: «مستر فيسك»، «نيوغيت»، «سبيد بوت بيتش»، بينما رشح براد كوكس 13 من بينهم الفائز بالفئة الثانية «انستانت كوفي».

غولد كب

أطول السباقات مسافة بالأمسية هو سباق الفئة الثانية دبي غولد كب، على مسافة 3200 متر، والذي قد يشهد عودة الفائز الشهير بنسخة 2021 «سبجيكتفيست»، ويضم التحدي الايرلندي المثير ممثل ايدان اوبراين الفائز بالفئة الأولى «بروم»، و«سوني بوي ليستون» للمدرب جوني ميرتا.

جودلفين مايل

أول سباقات الفئة الثانية بالأمسية هو سباق جودلفين مايل حيث سيدافع البطل «باثرت ليون» عن لقبه، بالإضافة إلى المنافسين اليابانيين«لاودا سيون»، «ديرما لوفر»، «سوليست ثندر» الذي جاء بالمركز الرابع في العام السابق.

ومن الولايات المتحدة قد يكون المدرب تود بلتشر الذي حقق الفوز بالسباق في العام 2019 مع «كول فرونت» ممثلاً هذا العام مع«بيونير اوف مدينة»، بينما رشح المدرب سافي جوسيف جونيور الفائز بالفئة الأولى «وايت اباريو»، ويدفع المدرب ريتشارد مانديلا بالجواد «رويال شيب».

كحيلة كلاسيك

السباق الافتتاحي التقليدي لأمسية كأس دبي العالمي هو سباق دبي كحيلة كلاسيك، بجوائزه التي تبلغ مليون دولار، للخيول العربية الأصيلة، وشهد تسجيل 78 ترشيحاً من بينهم 17 فائزاً بالفئة الأولى، أبرزها آخر فائزين في النسختين الماضيتين للسباق وهما «دريان» و «فيرست كلاس»، وكذلك الفائزة بعدة سباقات من الفئة الأولى «ليدي برينسيس» التي ربما تعد أفضل الخيول العربية بالساحة العالمية.

الجاذبية العالمية

وقالت ستيفاني كولي، مديرة الاتصال الدولي بنادي دبي لسباق الخيل: «سعداء بجودة ووفرة الترشيحات للمشاركة في نسخة هذا العام من أمسية كأس دبي العالمي، وأن يكون لدينا خيول من أكثر من 20 دولة رغم بعد المسافة يعدّ مؤشراً على الجاذبية العالمية لأمسية كأس دبي العالمي.

وإنه من دواعي السرور أن نشاهد عودة عدد كبير من الخيول والمديربين للأمسية من خلال عودة الفائزين في نسخة 2022 بسباقات كأس دبي العالمي، لونجين دبي شيماء كلاسيك، دبي تيرف، غولدن شاهين، جودلفين مايل وكحيلة كلاسيك في محاولات منهم للدفاع عن ألقابهم».

ومن المقرر إصدار الدعوات للمشاركة في الأمسية خلال فبراير الجاري.

مشاركة

تشارك في الحدث 21 دولة هي: الولايات المتحدة، أوروغواي، المملكة المتحدة، تركيا، أسبانيا، سنغافورة، المملكة العربية السعودية، قطر، عُمان، النرويج، اليابان، ايرلندا، هونغ كونغ (الصين)، ألمانيا، فرنسا، كندا، جمهورية الشيك، البحرين، أستراليا والأرجنتين بالإضافة إلى دولة الإمارات.

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