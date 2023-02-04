510 آلاف درهم جوائز السباق الثامن في العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف في الخامسة من مساء اليوم سباقه الثامن لهذا الموسم، والذي يتألف من 7 أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة وشوط واحد هو الثاني للخيول المهجنة، ويشارك في الحفل 94 خيلاً وتبلغ جوائزه المالية 510 آلاف درهم.

ويستهل حفل الأمسية بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط الأول والذي ينطلق لمسافة 1800 متر- هانديكاب - بمشاركة 13 من خيول الإنتاج المحلي، ويبرز (ايه اف منعوت) كمرشح للصدارة ولكنه سيجد منافسة قوية من خيول أخرى طامحة للقب مثل (منور) و(مروح الغربية) وغيرهما.

المهجنة

وتظهر الخيول المهجنة في الشوط الثاني بمشاركة 9 خيول تتسابق لمسافة 2600 متر- هانديكاب - وخلال هذا الشوط يتطلع (غرافيتي ماستر) للحصول على اللقب، لكن عليه أولاً أن يتجاوز منافسين أقوياء مثل (اتربيوتشن)، و(مقدام)، وغيرهما.

وتشتد المنافسة في الشوط الثالث بمشاركة 15 من الخيول المبتدئة والتي تتسابق لمسافة 2000 متر، ويعتبر (سانت الموري) مرشحاً قوياً للقب، ينافسه (الرزين)، وتعاود الخيول المبتدئة الظهور للمرة الثانية في الشوط السابع والأخير بالأمسية، بمشاركة 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق تنطلق لمسافة 1400، ويبرز منها (نجم الوثبة) و(مشكور)، وغيرهما.

إثارة

تبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الرابع والرئيس بحفل الأمسية، حيث تتسابق 13 خيلاً لمسافة 2000 متر- كوندشنس - وخلال هذا الشوط يسعى (مأدور)، لتكرار فوزه الذي حققه الأسبوع قبل الماضي بهذا المضمار، غير أن مهمته لن تكون يسيرة في ظل وجود منافسين أقوياء، مثل الفرس (نورة بينونة) الحاصلة على لقب الأسبوع الماضي بالمضمار العيناوي، بالإضافة لمنافسين آخرين أقوياء.

في الشوط الخامس والذي ينطلق لمسافة 1800 متر- هانديكاب - يتنافس 14 خيلاً على اللقب يبرز منها (بلد الريف)، و(ايه اف مخرج) و(أوزون لاير)، الحاصل على اللقب في مشاركته الأخيرة بمضمار العين، وتستمر المنافسة قوية في الشوط السادس لمسافة 1600 متر- هانديكاب - بمشاركة 15 خيلاً أبرزها (ايه اف مهم) و(فرحان).

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