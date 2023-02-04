«الإمارات» و«إيه إم» بنهائي «دبي الفضية للبولو»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تأهل فريقا «الإمارات» و«إيه إم» إلى نهائي كأس دبي الفضية للبولو الذي يقام اليوم بعد أن تساوت فرق «الحبتور ايفزا والإمارات وإيه إم» في عدد مرات الفوز والنقاط، لتحتكم إلى ضربات الجزاء التي منحت فريقي «الإمارات وإيه إم» فرصة التأهل للنهائي.

وكان الدور قبل النهائي الأخير شهد تحقيق فريق الإمارات فوزاً غالياً وصعباً على فريق بنجاش بنتيجة 10 مقابل 8 أهداف، ونال لاعب فريق الإمارات لوكاس مونتيفيردي لقب هداف المباراة برصيد 4 أهداف. وفاز الحبتور ايفزا على ذئاب دبي كافو بنتيجة 11 مقابل 9 أهداف، ونال لقب هداف المباراة كل من باوتيستا بايوغار نجم فريق الحبتور وكارلوس أولوا نجم فريق ذئاب دبي برصيد 5 أهداف لكل منهما.

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