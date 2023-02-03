فرسان الإمارات يتألقون في دولية الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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انطلقت فعاليات أولى البطولات الدولية لقفز الحواجز، والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، بدأت بمنافسات البطولة الدولية من فئة الأربع نجوم، والتي تتضمن منافسة كأس الأمم لمنتخبات الفرق من ثماني دول هي: الإمارات، بلجيكا، السعودية، مصر، البرتغال، إيرلندا، سوريا وبريطانيا، وهي المرة الأولى التي تقام فيها كأس الأمم بالشارقة من فئة الأربع نجوم، وتمنح النقاط المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وبذلك تكون الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تنظم بطولتين لكأس الأمم شرق أوسطياً، وهي خطوة متقدمة يخطوها نادي الشارقة للفروسية وتهدف إلى توفير المزيد من الجهوزية والفرص التي يكتسبها فرسان وخيول فرق قفز الحواجز، علماً بأن أهم بطولات القفز في المحافل الرياضية العالمية التي تستهدف الفرق الظفر بألقابها وفي مقدمتها الأولمبياد، وكأس العالم، والآسياد.

تتويج

أولى منافسات بطولة الأربع نجوم أقيمت مساء أمس الخميس وتختتم بعد غد الأحد، وشهد انطلاقة المنافسات، وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام النادي، كما شهد جانباً منها رمزي الدهامي رئيس المجوعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

انطلقت صباح اليوم أولى المنافسات الدولية من فئة الأربع نجوم على الميدان الخارجي بمواصفات المرحلتين، برعاية مستشفى الشارقة للخيول، بحواجز (140) سم، وتنافس فيها 65 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 24 فارساً، وبفارق التوقيت الذي بلغ أجزاء من الثانية بين فرسان المراكز الثلاثة الأولى، توّج بجائزة المركز الأول فارسنا سالم أحمد السويدي والجواد «دايموند وي» وأكمل معه المرحلة الثانية في زمن بلغ 27.09 ثانية، محمد غانم الهاجري شارك بالفرس «ليليلونكا اس تي دبليو» بالمركز الثاني وأنهى المرحلة في زمن بلغ 27.23 ثانية، والمركز الثالث للبرتغالي رودريغو الميدا بصحبة الجواد «داوسونس فلكس» بزمن 27.48 ثانية.

تألق الدهامي

وفي افتتاحية البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة، أقيم الشوط الأول برعاية ماجستيك رويال، وبمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (130) سم، وتنافس فيها 80 فارساً وفارسة، وأنهى الجولة نظيفة دون خطأ 18 فارساً، وحاز الصدارة الفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي والجواد «لاس فيغاس» في 58.8 ثانية، ومن العراق تقدم الفارس عمر الواسطي إلى المركز الثاني وأحرزه بصحبة الفرس «إيلانيا»، والزمن 59.38 ثانية، والمركز الثالث للفارسة السورية شام الأسد والجواد «أورتيماك» في زمن 59.67 ثانية.

الترحيبية

وأقيمت 4 منافسات في يومها الأول مناصفة بين ميدان الصالة المغطاة في مركز الشارقة للفروسية والميدان الخارجي، واستهلت بمنافسة الشراع الترحيبية لفئة الفرسان الشباب، بمواصفات المرحلتين على حواجز (130) سم، وتنافس فيها 17 فارساً، ونجح 5 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ، وتصدرهم فارسنا الشاب عمر المرزوقي، والفرس «كونكورديا»، وأكمل معها المرحلة الثانية في زمن بلغ 33.18 ثانية، والثاني علي أحمد الجنيبي والفرس «كوشيت»، والزمن 37.81 ثانية، والثالث المصري زين شادي سمير والفرس «هابي رود» بزمن 41.91 ثانية.

سيطرة إماراتية

وعلى ميدان الصالة المغطاة جرت فعاليات منافسة الشراع الترحيبية لفئة الفرسان الأشبال، من مرحلتين، وعلى حواجز (110) سم، وشارك فيها 16 فارساً، وتوّج بجائزتها الأولى حمزة جمال المحاميد والفرس «ياسمين»، بزمن 28.99 ثانية، وسيطر أبناء الإمارات على بقية المراكز لغاية السادس، والمركز الثاني للشبل صالح مفرج الكربي والفرس «سوبر تروبر»، والزمن 29.94 ثانية، والثالث الشبل عبد الله إبراهيم الموسى والفرس «إلين دو لافوكس»، والزمن 32.06 ثانية.

صغار الفرسان

وعلى الميدان الخارجي أقيمت منافسة ماجستيك رويال الترحيبية لخيول القفز الصغيرة من مرحلتين، بمشاركة 42 خيلاً، على حواجز (115) سم للخيول عمر 6 سنوات، وعلى الحواجز (125) سم، للخيول عمر 7 سنوات، وجاء الفوز للفرس «كاميللي» (6 سنوات)، وأكملت المرحلة الثانية بزمن 21.33 ثانية، بقيادة سالم السويدي، والثاني مشترك بين الجواد «كويلانو» (7 سنوات)، وأنهى المرحلة الثانية في 21.38 ثانية بقيادة فارسنا أرحمة سيف العواني، والثالث الجواد «كواندار سي سي» (7 سنوات)، بنفس الزمن بقيادة فارس لاتفيا كرستابس نيرتنكس.

اليوم الأول

اختتمت منافسات اليوم الأول أمس الخميس بمنافسة الشراع الترحيبية لفئة الفرسان (الجونيورز)، من مرحلتين، وبمشاركة 26 فارساً وفارسة، و8 فرسان أكملوا المرحلتين دون خطأ، وتوّج بجائزة المركز الأول الفارس السوري ليث غريب والفرس «إليت دو بونتس» وبزمن 28.19 ثانية، والثاني فارسنا عبد الله حمد الكربي والجواد «أير أوكرين» والزمن 29.21 ثانية، والثالث الفارس السوري محمد فائق أبوكلام والجواد «دايموند ليغ» وزمن 31.21 ثانية.

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