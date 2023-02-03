طيران الإمارات ترعى الأمسية العاشرة لـ«السباقات في ميدان»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن رعاية طيران الإمارات، الأمسية العاشرة لـ«السباقات في ميدان»، في مضمار ميدان بدبي، يوم الأحد المقبل. وتدعم «طيران الإمارات» سباقات الخيل في دبي منذ أكثر من عقدين، وامتدت هذه العلاقة لرعاية أهم وأغلى سباق بالدولة، كأس دبي العالمي (فئة 1) بجائزة قدرها 12 مليون دولار.

وتحمل جميع الأشواط السبعة بالأمسية أسماء مرتبطة بطيران الإمارات، وتقام أربعة منها على الأرضية العشبية بما فيها أهم شوطين بفئة هانديكاب وتبلغ قيمة الجوائز لكل شوط 95 ألف درهم، وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة مدير عام نادي دبي لسباق الخيل: نثمن دعم طيران الإمارات لنادي دبي لسباق الخيل، ونتطلع للعمل سوياً مجدداً في أمسية مثيرة من السباقات.

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