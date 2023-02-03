إسطبلات M7 تحتفظ بلقب الفهيدي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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احتفظت إسطبلات M7 بكأس الفهيدي للقدرة، بعد فوز الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز بلقب السباق، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، يوم أمس، لمسافة 119 كلم، الذي نظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة 136 فارساً وفارسة يمثلون مختلف الإسطبلات في الدولة.

وتوجت ميلينا مينديز باللقب على صهوة الجواد «إلنايز ماغنيفيد» رغم تأخرها في المرحلة الأولى بإحرازها المركز 24 ثم المركز 18 في المرحلة الثانية قبل مطاردتها الصدارة في المرحلة الثالثة بإحرازها المركز الثاني في المرحلة قبل الأخيرة، لتحسم اللقب في المحطة الختامية وتهدي اللقب لإسطبلات M7-2 للقدرة بعد إنهاء السباق في زمن قدره 4.07.59 ساعات.

واحتل المركز الثاني الفارس زايد محمد عتيق المهيري على صهوة «جا آروش بين تانغو» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.09.12 ساعات، بعد وصوله إلى خط النهاية مع شقيقه الفارس راشد محمد عتيق المهيري الفائز بالمركز الثالث على صهوة «باردور دي بيساي» لإسطبلات F3.

تتويج الفائزين

وتوج اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، البطلة ميلينا مينديز بالكأس الذهبية والوصيف زايد محمد المهيري بالكأس الفضية وراشد محمد المهيري بالكأس البرونزية. وأشاد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالمشاركة المميزة في سباق كأس الفهيدي، والذي تميز بالسرعة بعد المنافسة القوية من مختلف الإسطبلات، مهنئاً إسطبلات M7 بمناسبة فوزها باللقب للموسم الثاني على التوالي ومشيداً بمشاركة جميع الإسطبلات في السباق.

وقال العظب: إن فعاليات مدينة دبي الدولية للقدرة مستمرة عبر برنامج الموسم الحافل بالعديد من السباقات، كما ثمن جهود جميع فرق العمل التي تحرص على تنظيم وإظهار السباقات بالمستوى المميز، مضيفاً أنه سيقام في السادس عشر من فبراير الجاري سباق كأس حتا للقدرة الذي يسبق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي يدشنه كأس السيدات يوم 27 فبراير، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة مميزة باعتباره من أبرز الفعاليات والأحداث التي تقام في موسم سباقات القدرة.

لقب

وأعربت الأرجنتينية ميلينا مينديز بطلة السباق عن سعادتها وفخرها بفوزها بلقب كأس الفهيدي للقدرة، خصوصاً وأن الفوز يعتبر الأول لها في مدينة دبي الدولية للقدرة بعد سلسلة من الانتصارات في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة وقرية بوذيب للقدرة، متمنية أن يكون اللقب بوابة لمزيد من الإنجازات المقبلة في عالم سباقات القدرة.

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