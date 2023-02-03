الأمسية الخامسة لـ «كرنفال كأس دبي العالمي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، على مضمار «ميدان» العالمي، خامس سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «إعمار»، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، التي ستتنافس على الألقاب السبعة للأمسية. وستكون البداية مع الشوط الأول «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى»، على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 55 ألف دولار، بمشاركة 15 خيلاً، أبرزها «اجرد عذبة» و«دريان» و«حيان» و«جوغورثا دي مونلاو» لـ«ياس للسباقات»، و«حكم» لـ«الوثبة للسباقات»، و«إنديس داي» و«اكسفورد» لـ«إسطبلات العجبان».

الشوط الثاني

تشارك 11 خيلاً في الشوط الثاني «سباق فازيراباد للتكافؤ»، لمسافة 2410 أمتار، على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف دولار، أبرزها «ذهبي» و«جلوبال هيت» و«فيرست رولر» لجودلفين، و«الناير» لمالكه البشير سالم الحراري، و«ويكي ويكي ويلز» لجيمس ميرنز لونج.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «بطولة الشندغة للسرعة»، لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، مشاركة 13 خيلاً، أبرزها «الكرامة» و«مبكر» لـ«شادويل»، و«مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«آيزوليت» لـ«ر ر ر للسباقات»، و«نيشنوايد» لـ«فيكتورياس»، و«إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الرابع

تشارك 12 مهرة وفرساً، في الشوط الرابع «بطولة كيب فيردي» المخصص للمهرات والأفراس، لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 180 ألف دولار، أبرزها «سوفت ويسبر» و«وايت مونلايت» و«وايلد بيوتي» و«ويذ ذا مونلايت» لجودلفين، و«إنترناشيونال آنجل» لمالكه لورنس هولدر.

الشوط الخامس

تتنافس 9 خيول، في الشوط الخامس الرئيس «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 350 ألف دولار، أبرزها «فيرست كونستيتيوشن» لـ«ر ر ر للسباقات»، و«الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي، و«أتلتيكو إل كولانو» لهاراس باج دو سول، و«ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي، و«ميليتاري لو» لناصر عسكر، و«ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد»، و«ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس»، و«سيكريت فيكتوري» لـ«نقابة سام»، و«بندوج» لمحمد خليل أحمد.

الشوط السادس

تشارك 10 خيول، في الشوط السادس «بطولة سنجسبيل ستيكس»، لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»، على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 180 ألف دولار، أبرزها «فاليانت برينس» و«ديزرت فاير» و«دبي فيوتشر» و«اوتومان فليت» لجودلفين، «الفريق» لـ«شادويل»، «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«سيفتينغ ساندز» لـ«ر ر ر للسباقات».

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع «ذا فالي»، لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «باي أوف أونر» و«ترانكيل نايت» و«لايت آند دارك» و«وايلد ليون» لجودلفين، و«مقترب» و«زينهم» لـ«شادويل»، و«ليجند أوف دبي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

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