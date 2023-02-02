"طيران الإمارات" ترعى الأمسية العاشرة لـ "السباقات في مضمار ميدان"

المصدر: وام

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن رعاية طيران الإمارات، الناقلة الوطنية الرائدة، للامسية العاشرة لـ (السباقات في ميدان) في مضمار ميدان بدبي يوم الأحد المقبل الموافق 5 فبراير.

وتأتي رعاية "طيران الإمارات" ضمن باقة رعايتها المتنوعة لمختلف الأحداث الرياضية مثل الكريكت والرجبي والهوكي والجولف والتنس وغيرها، وفي سياق دعمها للأحداث الرياضية والتراثية التي تجسدها رياضة سباقات الخيول في قالبها العصري، حيث إنها تدعم سباقات الخيل في دبي منذ أكثر من عقدين، وامتدت هذه العلاقة لرعاية أهم وأغلى سباق في الدولة، كأس دبي العالمي (فئة1) بجائزة قدرها 12 مليون دولار أمريكي.

وتحمل جميع الأشواط السبعة المقرر انطلاقها في الأمسية أسماء مرتبطة بطيران الإمارات، وتقام أربعة منها على الأرضية العشبية بما فيها أهم شوطين في اللقاء، كلاهما بفئة هانديكاب وتبلغ قيمة الجوائز المالية لكل شوط 95 ألف درهم، الأول لمسافة 1600 متر والثاني لمسافة 1900 متر.

وتحتضن الأمسية سباقين عشبيين آخرين بفئة هانديكاب، الأول لمسافة 1200 متر ، والثاني لمسافة 1800 متر، بينما تقام باقي السباقات الثلاثة على الأرضية الرملية ومن بينها سباق هانديكاب لمسافة 1400 متر، تحصل فيه المهرات والأفراس على الأولوية للمشاركة.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يسر طيران الإمارات أن تدعم الأمسية العاشرة، ونتطلع إلى الفعاليات الأخرى على أجندة سباقات هذا العام مع اقترابنا أكثر من كأس دبي العالمي، الذي دعمته طيران الإمارات بقوة منذ انطلاقته الأولى، حتى أصبح واحداً من أشهر وأقوى السباقات العالمية، واستقطب الملايين من مختلف بقاع الأرض".

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة مدير عام نادي دبي لسباق الخيل: "يسرنا وجود طيران الإمارات في رعاية أمسية أخرى بمضمار ميدان، وتعد طيران الإمارات واحدة من أهم شركات الطيران الرائدة في العالم، ونثمن كثيرا دعمهم لنادي دبي لسباق الخيل، ونتطلع للعمل سوياً مجدداً في أمسية مثيرة من السباقات التنافسية على الأرضيتين العشبية والرملية".

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