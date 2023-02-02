اللجنة العليا تؤكد اكتمال الاستعدادات لمونديال القدرة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم للقدرة أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة ترسخ مكانتها المرموقة وريادتها العالمية في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية بأفضل المعايير والممارسات. وأوضح أن ثقة الاتحاد الدولي للفروسية كبيرة باستضافة ونجاح الحدث العالمي المرتقب في أبوظبي، موطن البطولات العالمية، على أعلى مستوى وأفضل صورة.

كما استعرض رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، عمل اللجان المختلفة خلال الفترة الماضية مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق البطولة يوم 25 فبراير الجاري، من خلال استعدادات هيئة السياحة لحفلي الافتتاح والختام، والإعلام، والبلديات والخطة الأمنية، وترتيبات وجهود الصحة للحفاظ على صحة الفرسان والخيول والملاك.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى مشاركة 129 فارساً وفارسة و143 خيلاً من 37 دولة في بطولة العالم للقدرة والتحمل لمسافة 160 كم، التي تعد «صديقة للبيئة»، حيث تشهد «السباق الأخضر» لأول مرة على مستوى العالم وعلى مستوى بطولات القدرة، كما سيتم إعداد جدول تعريفي بقرية بوذيب وبنيتها التحتية التي تعزز قدراتها التنظيمية في استضافة الفعاليات الدولية.

وتشهد البطولة 6 مسارات، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 33 كم، والثانية 30 كم، والثالثة 29 كم، والرابعة 28 كم، والخامسة 20 كم، والسادسة 20 كم، بجانب توفير مسارات خاصة لسيارات المساندة حسب القانون الدولي لإبعاد السيارات عن الخيول، والحد من انبعاثات الكربون.

وشهد الاجتماع حضور رؤساء وأعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية وهم سعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة عضو اللجنة العليا، ويعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية عضو اللجنة العليا، والدكتور سالم الكعبي مدير عام شؤون العمليات بدائرة البلديات والنقل، والعميد دكتور جاسم المنصوري المنسق العام للجان، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق مدير البطولة، ومنصور المنصوري ممثل دائرة الصحة، وعبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد رئيس اللجنة الإعلامية، محمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة رئيس لجنة الفعاليات، ومحمود زيود رئيس قسم القدرة والتحمل بالاتحاد رئيس اللجنة القانونية، وياسر عبادة رئيس اللجنة المالية، وسلطان الحوسني رئيس لجنة المشتريات، ومصطفى المفوضي رئيس اللجنة الفنية، ومعاذ العقربي السكرتير التنفيذي مقرر اللجنة.

وأكد محمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة أن التجهيزات الجارية لاستضافة البطولة وصلت مراحلها الأخيرة، لضمان نجاح الحدث وتوفير كل اشتراطات السلامة والأمان للفرسان والخيول وسط أجواء الطبيعة الجغرافية الخلابة التي تعزز الاستضافة المتميزة. وأوضح أن البطولة العالمية تشهد لأول مرة في تاريخها السباق الأخضر، بالحرص على إعادة تدوير الماء في منطقة التبريد ليذهب إلى الزراعة، وإعادة تدوير «قارورات المياه». وقال: «سمحنا بأماكن محددة لتبريد الخيل والطرق البديلة، ونفخر بأن قرية بوذيب للقدرة تقوم بتطبيق هذا النظام وحققنا خلاله نجاحاً كبيراً».

من جهته، قال مصطفى المفوضي رئيس اللجنة الفنية إن دولة الإمارات تتبنّى أفضل النظم في الحفاظ على البيئة ومواردها، وتعزيز جودة الحياة المستدامة للموارد الطبيعية، من خلال هذه البطولة، وأن هذا السباق هو الأول من نوعه في العالم الذي يعتبر «صديقاً للبيئة»، حيث يتم التقليل من استخدام «قارورات المياه البلاستيكية»، وتحديد 5 مناطق تبريد، وتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على الفضاء الطبيعي الجميل.

وأشار المفوضي إلى ضرورة تواجد شركة معتمدة دولياً بما لها من قدرات لوجستية وفنية وبيطرية لاستقبال الخيول في أفضل الظروف، بما يتماشى مع الإمكانات الكبيرة التي وفرتها الإمارات لاستضافة الحدث، وأنه تم وضع خطة فنية متقنة لاستقبال المشاركين وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم وفق أفضل المعايير.

كما أشار إلى زيارة وفد الاتحاد الدولي للفروسية برئاسة الدكتور لارس ريبستورف خبير الأرضيات لقرية بوذيب العالمية بهدف الاطلاع على مسارات الخيول والمسارات الخاصة بالسيارات المساندة، والاطلاع على التجهيزات والترتيبات الفنية والإدارية.

وأوضح أن تقرير الزيارة أشاد بالترتيبات الممتازة في قرية بوذيب، بما يؤكد الجاهزية الفنية العالية لاستقبال الحدث في ظل الجهود الجارية من جميع اللجان.

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