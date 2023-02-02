7 خيول تتنافس على لقب التاج العربي بمضمار أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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تتنافس 7 من نخبة الخيول القوية على الفوز بلقب التاج الثلاثي العربي، في الشوط الرابع من الحفل التاسع الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم والذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير للمهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة جوائز الحفل 885 ألف درهم يتنافس عليها 71 خيلاً في مختلف أشواط الحفل الذي يتوقع أن يحظى بحضور جماهيري كبير.

وستكون ضربة البداية في الشوط الأول عند الخامسة مساءً بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر بجوائز مالية قيمتها 70 ألف درهم ومشاركة 14 خيلاً، ويشهد الشوط الثاني سباق «وادي شيص» لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم.

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