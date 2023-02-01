غداً..منافسة ساخنة على كأس الفهيدي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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ينطلق في السابعة من صباح اليوم، سباق كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 119 كلم، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بتنظيم نادي دبي للفروسية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة ساخنة في ظل مشاركة نخبة من الفرسان الذين يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وشهدت مدينة دبي الدولية للقدرة أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للمشاركين، حيث يبلغ الحد الأدنى لوزن الفرسان 55 كلغ بينما سيكون عمر الخيول المشاركة 6 سنوات فما فوق.

ويعتبر كأس الفهيدي من السباقات القوية في روزنامة موسم السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة، خصوصاً هذا العام كونه يأتي قبل أقل من شهر على بطولة العالم للقدرة التي تستضيفها قرية بوذيب في أبوظبي يوم 25 من الشهر الجاري.

وحققت إسطبلات جميرا لقب النسخة الماضية بواسطة الفارس خلف أحمد الغيث على صهوة الجواد «فوغ تريو» مسجلاً زمناً وقدره 4:15:52 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، على صهوة «جي ايه اروش» لإسطبلات «F3»، فيما حل في المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «هودين فاير» لإسطبلات «M7».

مراحل السباق

وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم «اللون الأصفر»، والمرحلة الثانية لمسافة 32 كلم «اللون الأحمر»، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

وستعقد اللجنة المنظمة قبل انطلاق المنافسات صباح اليوم، اجتماعاً تنويرياً عند بوابة الفحص البيطري، وسيتم استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الإلكتروني ونظام العرض لتحديد معدل ضربات القلب للخيول وفقاً للبروتوكول المحدد، وطالبت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق، وسيتم استبعاد أي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي من السباق، كما يتوجب على أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق، ولن يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، ويجب إعطاء الخيل حرية حركة الرأس، ويمنع منعاً باتاً تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كلم من خط النهاية، وفي حالة المخالفة سيتم استبعاد الفارس المخالف.

136

نظم نادي دبي للفروسية على مدار اليومين الماضيين سباقين تأهيليين، جاء السباق التأهيلي الدولي الأول لمسافة 101 كلم «نجمة واحدة» بمشاركة 136 فارساً وفارسة، فيما أقيم السباق الثاني لمسافة 40 كلم يوم أمس لمسافة 40 كلم والذي شهد مشاركة واسعة من الفرسان.

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