«إعمار» ترعى الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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ترعى شركة التطوير العقاري الرائدة «إعمار» الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي 3 فبراير المقبل، والتي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل بمضمار ميدان العالمي بمشاركة خيول ومدربين وفرسان من جميع أنحاء العالم.سيكون الشوط الرئيسي في الأمسية الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم «فئة2» للخيول المهجنة الأصيلة، أحد أقدم السباقات بدولة الإمارات، على مسافة 1,900 متر، رملي، وهو السباق الذي انطلق أولاً في العام 1994 وحقق المدرب الوطني سعيد بن سرور الفوز به 12 مرة. وفي العام الماضي فاز به النجم الأمريكي هوت رود شارلي، الذي حل ثانياً بعدها بسباق كأس دبي العالمي الذي تبلغ جوائزه 12 مليون دولار.

تتضمن الأمسية الحافلة بالسباقات سباق الفئة الثانية سينغسبيل ستيكس، على مسافة 1,800 متر، على الأرضية العشبية، وسباق الفئة الثانية كيب فيردي للمهرات والأفراس، على مسافة 1,600 متر، على الأرضية العشبية، وتتنافس خيول السرعة على مسافة 1,200 متر، بالمضمار الرملي، في سباق الفئة الثالثة الشندغة سبرنت، الذي فاز به العام الماضي ميراس.

ورحب نادي دبي لسباق الخيل بإعمار كشريك لأول مرة هذا الموسم. وقال متحدث باسم نادي دبي لسباق الخيل: تشكل إعمار جزءاً كبيراً من نسيج دبي، ونتطلع لاستقبال فريق إعمار وضيوفهم في مضمار ميدان، ونشكرهم لدعمهم الكبير للأمسية المهمة.

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