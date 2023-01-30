المهر «زيدان الوثبة» بطل سابع سباقات العين

المصدر: العين- طلحة عبد الله

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج المهر «زيدان الوثبة» للوثبة للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن جدارة، بلقب زاخر لمسافة 1800 متر، وذلك في منافسات الشوط الثالث، في سابع سباقات المضمار العيناوي بالموسم، والذي أقيم مساء أول من أمس، وتألف من 9 أشواط، بحضور فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمع غفير من الجماهير عشاق الخيول. وبمشاركة 13 من الخيول المبتدئة، وجاءت انطلاقة المهر الفائز قوية، بإشراف جان دي روال، وقيادة دين أونيل، ما ساعده على تجاوز المنافسين، والابتعاد عنهم بمسافة كبيرة، بلغت 14 طولاً عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:05:89 دقيقة.

الرئيس

سيطرت الفرس «المحبوبة» لجيمس أوين، وإشراف دووج واتسون، وقيادة سام هتشكوت، على سباق الجولة الأولى من ماراثون العين بالشوط التاسع الرئيس بالأمسية، لمسافة 3200 متر، لتتوج باللقب عن جدارة واستحقاق، وبفارق 3.25 أطوال عن ملاحقيه، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 03:51:09 دقائق.

كما خطف المهر «سيزر حوران» لسامر رفاعي، وإشراف خليفة النيادي وقيادة برناردو بينيرو، لقب كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط الأول، والذي انطلق لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 من الخيول المبتدئة توليد الإمارات، وجاء فوز المهر الرمادي بفارق طول واحد عن صاحب المركز الثاني، وبزمن قدره 01:52:78 دقيقة.

الجيمي

فاز الجواد (مرقاب) لإسطبلات ليوا، وإشراف محمد دقاش وقيادة ساندرو بايفا، بلقب الجيمي في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، تكافؤ، ولم يجد الجواد الفائز صعوبة تذكر في اكتساح منافسيه، بفارق 5 أطوال عن أقرب الملاحقين، وبزمن قدره 02:21:23 دقيقة.

انتزع الجواد (فكر المطوع) لفيصل المطوع، وقيادة راي داوسون، لقب الخبيصي بالشوط الرابع للخيول المبتدئة، والذي انطلق لمسافة 1800 متر، قطعها الجواد الفائز في زمن قدره 02:07:47 دقيقة، بفارق 0.75 طول عن صاحب المركز الثاني.

نورة بينونة

فازت الفرس (نورة بينونة) لأبوظبي ريسنج، وإشراف نسرين محجوب، وقيادة أوسكار شافيز بلقب القطارة للمهرات والأفراس المبتدئة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، قطعتها الفرس الفائزة في زمن قدره 01:54:84 دقيقة، بفارق 0.75 طول عن أقرب الملاحقين.

اكتسحت الفرس (جزيلة) لخلفان القبيسي، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، المنافسين في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، على لقب الهيلي للمهرات والأفراس المبتدئة، وسيطرت الفرس الفائزة على السباق منذ البداية، لتبتعد عن المنافسات بفارق 9.5 أطوال، قاطعة المسافة في زمن قدره 01:51:19 دقيقة.

مزيد

توج الجواد (ياس إكس منصور) لمحمد عبد الحميد، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة برناردو بينيرو، بلقب مزيد في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، قطعها في زمن قدره 01:36:24 دقيقة، بفارق 1.5 طول عن صاحب المركز الثاني.

فاز الجواد (إيه إف المميز) لمحمد المزروعي، وإشراف قيس عبود، وقيادة مارسلينيو ردودريجز، بلقب المسعودي، في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، قطعها في زمن 01:06:91 دقيقة، بفارق رأس عن الملاحق المباشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز