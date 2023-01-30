البلجيكية "كلوي فرانكن" بطلة الجائزة الكبرى لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

المصدر: وام

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أحرزت الفارسة البلجيكية كلوي فرانكن، لقب "فئة الجائزة الكبرى" برعاية لونجين من بطولة "كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز " بنسختها العاشرة، والتي أسدل الستار عليها أمس الأحد، بعد منافسات استمرت 4 أيام في منتجع الفرسان الرياضي بأبوظبي.

وأقيمت منافسات البطولة البالغ جوائزها 800 ألف درهم، بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة يمثلون 34 دولة.

وتوجت بعض فئات الفائزين الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، كما شارك في التتويج كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وحصدت البلجيكية "كلوي فرانكن" لقب الجائزة الكبرى من فئة CSI2 بارتفاع حواجز بلغ 145 سم، مسجلة أسرع زمن وقدره 74.67 ثانية في الجولة الأولى، و36.87 ثانية في القفز، فيما جاءت الفرنسية "إيناس جولي"، والبلجيكية "سيلين شونبروت" في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي بقية النتائج نالت الفارسة الإماراتية نادية عبدالعزيز تريم على صهوة الفرس " جابريل سولجيور" لقب فئة CSIYH1 ، متفوقة على كل من السوري صبري بادنجكي، وحميد عبد الله،وخليفة المهيري.

من جانبها أعربت الدكتورة أمنيات الهاجري، عن سعادتها بما حققته البطولة من نجاح، وتميز، وظهور لافت لجميع اللاعبين من الإمارات ومختلف الجنسيات.

وأكدت الهاجري أن الأكاديمية تعمل دائما على دعم المواهب في رياضات الفروسية وقفز الحواجز، ليكونوا نواة لأجيال جديدة قادرة على تحقيق الإنجازات.



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