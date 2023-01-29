المرزوقي يتصدر كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - وام

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تصدر الفارس الإماراتي عمر عبدالعزيز المرزوقي (19 عاماً) على صهوة جواده كونكورديا، فئة CSIY-A، جولة واحدة ضد الزمن ضمن منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز مسجلاً 61.93 ثانية، ليتفوق على التشيكية فالنتينا كوكوفا، والتي جاءت بالمركز الثاني، والإماراتي عبد الله حمد الكربي ثالثاً، وحققت الفارسة الأردنية سارة العرموطي على صهوة جوادها كولورادو كلاسيكو الفوز الثاني في فئة CSIL2، بعدما نجحت في اجتياز حاجز بارتفاع 180 سم.

وفي فئة CSICh-A ضمن مسابقة الجولة الواحدة مع القفز، فازت سيتاري جوان ساديجي بالمركز الأول، بينما فاز عبدالله حمد علي الكربي بفئة CSIJ-A.

وتضمنت قائمة الفائزين كلاً من موفي عويضة الكربي من الإمارات في فئة (CSIYH1)، وسارة حسين صالح العرموطي من الأردن بفئة (CSIL2)، وأنتونيا بيترز من السويد بفئة (CSIL2). وتقام منافسات البطولة بنسختها العاشرة بمشاركة 300 فارس وفارسة، يمثلون 34 دولة، في منتجع الفرسان الرياضي بأبوظبي، ويتنافس المشاركون على جوائز قدرها 800 ألف درهم.

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