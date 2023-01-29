«تشوزين مارك» نجم سباق «أم سقيم» بـ «جبل علي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم وخالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد السباق الثامن لمضمار جبل علي، الذي حمل اسم «سباق أم سقيم»، تألق «واثق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي خطف لقب الشوط السابع الختامي.

فيما ظفر «باسم الوثبة» لـ «الوثبة للسباقات»، بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، بينما توج «تشوزين مارك» لمالكه الجديد علي حداد، بلقب الشوط الخامس الرئيس بالمضمار الأصفر.

الشوط الأول

حقق «باسم الوثبة» لـ «الوثبة للسباقات»، لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، برعاية «شركة الساحل للمقاولات»، البالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلاً زمناً قدره 01.35.34 دقيقة، وبفارق 7 أطوال وربع الطول عن «إيه إف منعوت» لعبدالله محمد علي اليبهوني، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب خليفة النيادي.

وجاء في المركز الثالث «إيه إف يبرهن» لناصر عسكر، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب محمود حسين.

الشوط الثاني

اقتنص «تالنتم» لجون والتر مورايس، لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، برعاية «بنك دبي التجاري»، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 01.13.22 دقيقة، وبفارق رأس عن «كالبرق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «هوم فروم هوم» لإسماعيل محمد، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الثالث

ظفر «الخالدي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، برعاية «إسكانا - تكافل - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين»، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 01.13.30 دقيقة.

وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «ديستورتد إيفورت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.وجاء في المركز الثالث «زهو» لـ «إسطبلات الراشد»، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

حقق «رزين دبي» لسعيد سلطان الرحومي، لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، برعاية «إسطبلات شادويل»، البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 01.12.41 دقيقة.

وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «رايج» لـ «ر ر ر للسباقات»، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار. وحل ثالثاً «ميجور سينامون» لمروان عبدالرحمن محمد شريف البيضائي، بقيادة الفارس فرنادو جارا وإشراف المدرب مروان البيضائي.

الشوط الخامس

توج «تشوزين مارك» لمالكه الجديد علي حداد، بلقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1400 متر، برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب أحمد الشميلي، مسجلاً زمناً قدره 01.25.80 دقيقة،.

وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ميادين» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.وجاء في المركز الثالث «فايولنت جاستيك» لـ «إسطبلات الراشد»، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السادس

ظفر «كوست سكاي» لـ «سكاي للسباقات»، بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «مفروشات الحذيفة»، البالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 01.39.17 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «يوكون ستار» لمحمد عبدالله محمد راشد الشحي، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السابع

اقتنص «واثق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السابع الختامي لمسافة 1950 متراً، برعاية «مضمار نيوبيري»، البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 01.59.41 دقيقة، وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «جلايدينج باي» لإسماعيل محمد، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وجاء في المركز الثالث «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

محمد الشحي: شكراً لفرق العمل



تقدم المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بالشكر لإدارة نادي دبي لسباق الخيل، ومضمار جبل علي، على جهودهم الجبارة التي أثمرت عن إقامة السباقات في مواعيدها على الرغم من الظروف الجوية السيئة.

كما تقدم محمد الشحي بالشكر إلى فريق العمل بهيئة الإمارات لسباق الخيل على نجاحهم في تخطي الصعاب وإقامة السباقين من دون أي مشكلات تذكر، مؤكداً أن مثل هذه الظروف الجوية موجودة في دول العالم، إلا أن سباقات الخيل في الإمارات أثبتت كفاءتها وقدرتها على مواجهة كل الظروف.

محمد الأحمد: نجحنا في التحدي



أكد محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، أنه بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبمتابعة حثيثة من المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عملت فرق العمل بالمضمار الأصفر منذ اللحظة الأولى، على الحد من الأضرار التي سببتها الأحوال الجوية السيئة، والتي كادت أن تؤثر في مجريات السباق.

وأضاف أن فريق العمل ظل يتابع حالة الأرضية طوال اليومين الماضيين، ونجحنا في هذا التحدي، وبإشادة الجميع، على رأسهم فريق عمل هيئة الإمارات لسباق الخيل، الذين تأكدوا من سلامة الأرضية منذ الصباح الباكر.

أولوية قصوى

وقال إنهم قاموا أول من أمس بفتح قنوات على الأرضية لإخراج المياه خارج المسارات، بالإضافة إلى إزالة التجمعات المائية بالطرق اليدوية. وأضاف قائلاً :إن سلامة المشاركين كانت أولوية بالنسبة لنا.

وتقدم محمد الأحمد بخالص الشكر والتقدير للمهندس يسري محمد مشرف مضمار جبل علي، وفريق العمل، على جهودهم المقدرة من الجميع.

علي حداد: اشتريت «تشوزين مارك» قبل بداية الشوط الرئيس



قد تكون إحدى أقوى القصص التي حفل بها السباق الثامن لمضمار جبل علي، والمرتبطة بالحظ والنية الطيبة، فقبل بداية الشوط الخامس الرئيس قام المالك علي حداد بشراء «تشوزين مارك» من مالكه شعيب أحمد سرفراز، وإذا بالبطل يخطف اللقب وبجدارة. وفي هذا الصدد قال حداد لـ«البيان»:

(لقد كنت أبحث عن خيول جديدة، نظراً لقرب تقاعد خيولي التي أمتلكها، فأشار إلي المدرب أحمد الشميلي بـ«تشوزين مارك» الذي كان أحد المشاركين في الشوط الرئيس). وأضاف: (لقد وضعت شرطاً بأني سوف أشتري البطل قبل بداية الشوط، فإذا كسبت فهي نعمة من الله، وإذا خسرت فهذا هو القدر، وبالفعل حقق «تشوزين مارك» اللقب).

أداء متميز

بدوره، قال المدرب أحمد الشميلي، إن المالك علي حداد طلب منه في السباق، البحث عن حصان جديد ومتميز، فأشرت له بـ«تشوزين مارك» الذي كان معروضاً للبيع.

وأضاف إن الطرفين أتما عملية البيع قبل الشوط، وهي بالنسبة له إحدى القصص التي لا تنسى في عالم السباقات. كما تحدث أحمد الشميلي عن البطل، مشيداً بالأداء المتميز الذي قدمه في الشوط، كما أنه اظهر تميزه في التدريبات في الاسطبل، وهذا يدل على تطوره.

وأضاف إن البطل يتميز بالمشاركات الرملية والعشبية، مفضلاً أن يواصل «تشوزين مارك» مشاركاته في المضمار الأصفر إذا وجد له السباق المناسب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز