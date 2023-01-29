عبدالله العفريت يتصدر كأس سلطان بن زايد للقدرة «الماراثوني»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدّر الفارس عبدالله حميد العفريت، الجولة الأولى لسباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة «الماراثوني» لمسافة 161.96 كلم المصنف دولياً بنجمتين، الذي أقيم أمس في ثالث أيام فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة.

وبلغت مسافة الجولة الأولى للسباق الذي شهد مشاركة 53 فارساً وفارسة، 80.30 كيلومتراً، وتمكن الفارس عبدالله العفريت على صهوة «سترلينجس زورو» لاسطبلات الريف (أشعب)، من قطع المسافة بزمن قدره 3:26:35 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 23.32 كلم/‏ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة مها خالد على صهوة «ايه اس جي بيوستو» لاسطبلات النصر 2، وسجلت زمناً قدره 3:27:11 ساعات، وحل في المركز الثالث عبدالله يوسف الحمادي على صهوة «دون ترينكويلو» لاسطبلات المغاوير وسجل 3:27:28 ساعات.

وجاء في المركز الرابع الفارس اوجام سينج على صهوة «سروك شلوان» لاسطبلات ند الشبا مسجلاً 3:27:41 ساعات، فيما احتلت المركز الخامس كاتلينا باستونس على صهوة «شانيل دي جيب جاب» لاسطبلات «ام ايه بي»، بزمن قدره 3:27:41 ساعات.

وتختتم صباح اليوم فعاليات المهرجان، بالجولة الثانية من السباق «الماراثوني»، والتي تبلغ مسافتها 81.67 كيلومتراً، وتم تقسيمها إلى 3 مراحل، وتبلغ مسافة الأولى 30.30 كلم، وتم ترسيمها باللون البرتقالي، والثانية مسافتها 31.30 كلم، وتم ترسيمها باللون الأحمر، فيما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة الأخيرة، 20.07 كلم وتم ترسيمها باللون الأخضر.

ويقام بالتوازي مع الجولة الثانية للسباق الماراثوني، سباق الشباب والناشئين لمسافة 104.8 كلم، وتم تقسيم مسافته إلى 4 مراحل، الأولى مسافتها 34 كلم، وتم ترسيمها باللون الأحمر، والثانية 30.80 كلم، وتم ترسيمها باللون الأزرق، والثالثة 20 كلم، باللون الأبيض، والرابعة الأخيرة مسافتها 20.7 كلم، وتم ترسيمها باللون الأخضر.

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