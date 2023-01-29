خيول جودلفين تواصل تألقها وسط الأمطار

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا وخالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها خلال الأمسية الرابعة لكرنفال كأس دبي العالمي الذي أقيم على مضمار ميدان العالمي برعاية «لونجين» وسط أمطار غزيرة لم تؤثر في مجريات السباق. وجاءت ثنائية الإسطبل الأزرق الملكي عبر «موج» بطلة الشوط الرابع «جميرا كلاسيك للمهرات»، و«نافال باور» بطل «جميرا كلاسيك». كما توج «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب الشوط السادس «بطولة فايربريك ستيكس». وشهدت الأمسية تألق المدرب بوبات سيمار والفارس تاغ أوشي بتحقيقهما ثنائية خلال السباق .

الشوط الأول

حقق «لارش» لناصر عسكر لقب الشوط الأول «فستيفال سيتي ستيكس» لمسافة 1900 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2.01.62 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «جو سولجر جو» لـ «فيكتورياس» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس. وحل ثالثاً «فلاينج هنتر» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثاني

ظفر «كوتشيلو» لـ «مزرعة أليمر» بلقب الشوط الثاني «بطولة دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب جوردون إليوت، مسجلاً زمناً قدره 1.11.31 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «مان أوف بروميس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وجاء في المركز الثالث «ثندر أوف نياجرا» لمحمد مبارك وحمد مبارك بن شفيا بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

اقتنص «فرانز شتراوس» لجريج برايس لقب الشوط الثالث «مجموعة لونجين ليجيند دايفر» لمسافة 1900 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2.00.68 دقيقة وبفارق رقبة عن «ويذرينج» لـ «فيكتورياس» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.وحل ثالثاً «سند ليبيا» لـ «إتش وبي» بقيادة الفارس ريشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

حققت «موج» لجودلفين لقب الشوط الرابع «جميرا كلاسيك للمهرات» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلة زمناً قدره 1.26.21 دقيقة وبفارق رأس عن «دريم أوف لاف» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.وجاءت في المركز الثالث «السيوب» لسعيد حميد الطاير بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الخامس

اقتنص «جود فورتشن» لهافيمان وستالد شاكر لقب الشوط الخامس «زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس تيو باشلوت وإشراف المدرب سورين جنسن، مسجلاً زمناً قدره 2.06.83 دقيقة وبفارق رأس عن «وايت وولف» لجودلفين بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور. وحل ثالثاً «فولينج شادو» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السادس

توج «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط السادس «بطولة فايربريك ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.39.06 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «إيفرفاست» لـ «مزرعة كيدار - فرانكي اوكونور» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون. وجاء في المركز الثالث «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السابع

ظفر «نافال باور» لجودلفين بلقب الشوط السابع «جميرا كلاسيك» لمسافة 1800 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.52.64 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ونن نيشن» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وحل ثالثاً «هايبانك» لجودلفين بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثامن

حقق «وسترن سيمفوني» لـ «إسطبلات الراشد» لقب الشوط الثامن و الختامي «مجموعة لونجين ريكورد كولكشين» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 01.25.89 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «راعب» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.وجاء في المركز الثالث «كينج جولد» لكريستيان وينجتانس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب نيكولاس كولوري.

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