«بروكسي» لجودلفين يستهدف «بيغاسوس ورلد كب» بأمريكا

المصدر: متابعة - البيان

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يخوض «بروكسي» لجودلفين، غمار سباق «بيغاسوس ورلد كب» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام على مضمار «جلف ستريم بارك» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب مايكل ستيدام.

وقال مايكل باناهان مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين الولايات المتحدة: (كان «بروكسي» رائعاً جداً في آخر تمرينين أجريناهما للجواد، ويبدو الآن في حالة ممتازة، وتحدونا الآمال في أن يقدم أداءً قوياً فجر الغد، ويجب أن يظهر سرعة عالية فور الانطلاقة، كونه سينطلق من الحارة الأولى، وهي ليست مثالية حقاً).

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