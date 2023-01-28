مباراتان حاسمتان بكأس دبي الفضية «بنتلي» اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدخل منافسات بطولة كأس دبي الفضية «بنتلي» مراحل الحسم، حيث تقرّب مباراتا اليوم الفائزين إلى المباراة النهائية للبطولة التي تحظى بمشاركة 5 فرق وبهانديكاب 20 جول وتشهدها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في الـ4 فبراير المقبل.

تنطلق اليوم مباراتان الأولى عند الساعة الواحدة والنصف وتجمع بين فريقي ايه ام وفريق ذئاب دبي، وتعتبر مباراة اليوم مهمة للفريقين حيث تسبق الجولة قبل الأخيرة من النهائي الخميس المقبل لحسم هوية طرفي النهائي. وتنطلق المباراة الثانية في الثالثة والنصف وتجمع بين فريق الحبتور وفريق بنجاش، وتعد مهمة للغاية للفريقين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز