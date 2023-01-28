كأس سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة «الماراثوني» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، صباح اليوم، سباق كأس سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة «الماراثوني» لمسافة 161.96 كلم، ثالث فعاليات مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي يختتم غداً بسباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة».

وانطلق مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة 2023، الأربعاء الماضي، واشتمل أيضاً على سباق للإسطبلات الخاصة وآخر للسيدات، بتنظيم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق. وتبلغ مسافة سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، 161.96 كلم، وهو مصنف دولياً بنجمتين ويقام على مدى يومين.

وتبلغ مسافة الجولة الأولى في اليوم الأول 80.30 كلم، وتم تقسيمها إلى 3 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 30.30 كلم، وتم ترسيمها باللون البرتقالي، والثانية مسافتها 30 كلم، وتم ترسيمها باللون البرتقالي الخفيف، فيما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة والأخيرة لليوم الأول، 20 كلم وتم ترسيمها باللون الأبيض.

ويحمل الفارس عبدالله غانم المري، لقب النسخة الماضية للسباق، حيث توج باللقب بعد أداء قوي على صهوة «تشا الباكينو» لإسطبلات اسناد قاطعاً مسافة السباق الكلية بزمن وقدره 6:41:21 ساعات بمعدل سرعة 24.27 كلم/‏‏‏‏‏‏ ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة «ديسكيس كيرديفيد» لإسطبلات «أم7» بزمن وقدره 6:42:26 ساعات، فيما حل في المركز الثالث الفارس سعيد الخياري على صهوة «مجيك ريكاردو» لإسطبلات «اس اس» بزمن وقدره 6:46:54 ساعات.

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