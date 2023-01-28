الكربي يتألق في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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ضمن منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والتي يستضيفها منتجع الفرسان الرياضي الدولي بالعاصمة أبوظبي، شهدت منافسات أول من أمس، فوز الفارس مبخوت عويضة الكربي بالمركز الاول وإحراز الميدالية الذهبية ضمن منافسات «جولة واحدة ضد عقارب الساعة»، وجاء الفارس عبدالله حمد وصيفاً في المركز الثاني، في حين، حل الفارس علي شهاب في المركز الثالث.

يتنافس المشاركون خلال هذه البطولة في 6 فئات مختلفة على جوائز متنوعة يبلغ مجموعها 800.000 درهم وهو أعلى مبلغ للجوائز في تاريخ البطولة وذلك احتفاءً بإقامة نسختها العاشرة، والتي تشهد مشاركة 300 فارسة وفارس من أفضل الفرسان من مختلف أنحاء العالم من 34 دولة، وتستمر فعالياتها حتى غدٍ. يشار إلى أن البطولة تقام بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

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