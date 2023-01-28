المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق السباق الثامن لمضمار جبل علي، اليوم، بمشاركة 65 خيلاً، تتنافس على ألقاب السباق السبعة، البالغ إجمالي قيمة جوائزها 462 ألف درهم.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1400 متر، برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول، أبرزها «أوندا روجينتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ميادين» لـ«شادويل»، «بيرفكت لاف» لـ«مربط غوارا ديل سو»، «فايولنت جاستيك» لـ«إسطبلات الراشد»، «يا حياتي» لـ«سورمار - إف زي سي او»، «ترانكافيرو» لـ«زينت للسباقات و«هاراس بيج دو سول»، «كاني فيتل» لسلمان علي الصابري، «تشوزين مارك» لشعيب أحمد سرفراز.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، برعاية «شركة الساحل للمقاولات»، البالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «باسم الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات»، «جاب مرفأ» و«جاب عسكري» و«جاب يرضخ» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، «إيه إف الفارق» لحميد راشد علي الرايحي العليلي.

الشوط الثاني

تشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري»، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 7 خيول أبرزها «كالبرق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «قيصر» لمحمد أحمد علي السبوسي، «هوم فروم هوم» لإسماعيل محمد، «حب الوطن» لـ«نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، برعاية «إسكانا - تكافل - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين»، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 9 خيول، أبرزها «إكزاكت اوردر» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «إنرجيتيك» لخليفة سعيد سليمان، «الخالدي» و«إمبريال سكوير» و«كايت وينغ» لـ«نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الرابع

تشارك في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، برعاية «إسطبلات شادويل»، البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 7 خيول، أبرزها «زامت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رايج» لـ«ر ر ر للسباقات»، «رزين دبي» لسعيد سلطان الرحومي، «هيرالديك» لـ«فريق البيت متوحد».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «مفروشات الحذيفة»، البالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، مشاركة 8 خيول، أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شو ميكر» لسعيد حميد الطاير، «كوست سكاي» لـ«سكاي للسباقات»، «فليم تاون» لمحمد راشد بن غدير.

الشوط السابع

تشارك في الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متراً، برعاية «مضمار نيوبري» البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، 10 خيول، أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مدرب» لـ«شادويل»، «واثق» و«منيف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

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