رباعية إماراتية في جوائز «إكليبس» الأمريكية لسباق الخيل

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات رباعية في جوائز «إكليبس» الأمريكية في نسختها الـ 52، التي تعدّ المحفل الرسمي والختامي للإعلان عن أبطال السباقات في أمريكا الشمالية للعام 2022، وخطفت إنجازات خيول الإمارات الأضواء، إذ توج فريق جودلفين بثلاثة ألقاب، فيما أضافت إسطبلات «شادويل» الفوز الرابع للملاك من الدولة. وتوج فريق جودلفين ببطولة الملاك للعام الثالث على التوالي، وللمرة الخامسة في تاريخ الجوائز التي انطلقت العام 1971، نظراً للإنجازات التي حققها الفريق العام الماضي الذي شهد انتصارات في 23 من السباقات الفئوية من بينها 13 سباقاً من الفئة الأولى، وجوائز مالية فاقت 16 مليون دولار.

وظفر الإسطبل الأزرق الملكي بجائزة المربين للعام الثاني على التوالي، فيما نال النجم «مودرن جيمز» جائزة أفضل مهر في السباقات العشبية الأمريكية، عقب إنجازاته القوية، والتي كان أبرزها على الإطلاق لقب «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» خلال مهرجان «بريدرز كب»، الذي أقيم على مضمار «كينلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتوجت «ملذات» لـ «شادويل» بجائزة المهرات والأفراس الأكبر سناً في السباقات الرملية الأمريكية بعد تحقيقها الموسم الماضي 4 انتصارات أبرزها لقب «بريدرز كب ديستاف» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى».

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