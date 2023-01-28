129 فارساً وفارسة بالقائمة النهائية لمونديال القدرة في بوذيب

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن الاتحاد الدولي للفروسية القائمة النهائية للفرسان والدول، المشاركة في بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم «3 نجوم»، التي تستضيفها قرية بوذيب العالمية بأبوظبي 25 فبراير المقبل، وبلغ عدد الفرسان الذين تم اعتمادهم للمشاركة 129 فارساً وفارسة من 37 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد الخيول نحو 143 خيلاً.

وتضم قائمة فريق الإمارات التي تشارك، 5 فرسان بقيادة بطل النسخة الماضية سالم حمد ملهوف الكتبي، وسعيد سالم عتيق المهيري من إسطبلات «ام7»، وسيف أحمد المزروعي، إسطبلات «ام. آر. أم»، وعبدالله غانم المري، وسعيد جابر الحربي، وكلاهما من إسطبلات «اف 3».

وتم اعتماد 7 خيول لفرسان الإمارات تتصدرها «هالة» بطلة النسخة الماضية، «أحمد دو بارثاس» باسم الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي الذي سيختار خيلاً واحداً منهما، وسيشارك سعيد سالم عتيق المهيري على صهوة «صرخة»، وسيف أحمد المزروعي على صهوة «أفنير لا ماجوري»، وتم تسجيل خيلين باسم الفارس عبدالله غانم المري هما» «لوكيلا ستاروو»، و«تشا الباكينو»، فيما يشارك الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة «كاستلبار كادابرا».

وتتقدم الإمارات الدول العربية المشاركة في الحدث، ومعها كل من السعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، والكويت، وقطر، والجزائر، والأردن، كما تضم قائمة الدول المشاركة كلاً من الأرجنتين والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي واستراليا والصين وتايلاند وكرواتيا والإكوادور واستونيا وليتوانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وهولندا وبولندا والبرتغال وروسيا وإسبانيا وسلوفاكيا والولايات المتحدة والسويد، وسويسرا والمجر وأوروغواي.

المرشح الأقوى

ويعد منتخب الإمارات المرشح الأقوى لنيل اللقب في فئتي الفردي والفرق، خصوصاً أن الإمارات تملك سجلاً حافلاً في تاريخ سباقات العالم للقدرة، وحققت العديد من الألقاب والبطولات، أبرزها الإنجاز العالمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتتويج سموه بطلاً لبطولة العالم للقدرة في عام 2012، بمونديال لندن بإنجلترا، ونال ذهبية الفردي، بعد أن قاد أيضاً فرسان الإمارات للفوز بذهبية الفرق، إضافة إلى فوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بفرنسا، وتحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في خيريز بإسبانيا، ويعتبر سموه أصغر فارس يحقق لقب المونديال.

إنجازات

ويسعى فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب سواء على مستوى الفردي أم الفرق، حيث سطر فرساننا إنجازات ذهبية في السنوات الماضية، بعد التتويج ببطولة العالم للقدرة والتي أقيمت في بيزا بإقليم توسكانا بإيطاليا، ونال فرسان الإمارات شرف الفوز باللقب والميدالية الذهبية عن طريق البطل حمد ملهوف الكتبي الفائز بالمركز الأول، إضافة إلى الفوز بالميدالية الفضية مع الفارس منصور الفارسي وصيفاً.

ويقام سباق المونديال بنظامي الفردي والفرق، ويحق لكل دولة أن تشارك بخمسة فرسان، ويتم اختيار أفضل 3 للمنافسة على لقب الفرق، وإذا لم تشارك أي دولة على الأقل بـ 3 فرسان لا يحق لها المنافسة في ترتيب الفرق.

وتضم القائمة النهائية فرقاً قوية أبرزها الفريق البحريني الذي يقوده الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسيختار خيلاً واحداً من بين «كالاندريا بي اتش»، و«داركو لا ماجوري»، إضافة إلى الفرق العالمية من أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وتضم القائمة نخبة من أبرز فرسان العالم بينهم بطلة العالم مرتين الإسبانية ماريا الفريز بنتون، ومواطنها بطل نسخة 2016 جوما بونتي داش، بجانب الفارس التشيلي بوني فيادا صاحب المركز الثالث في النسخة الأخيرة.

شعار

ومن جانب آخر، تم اعتماد شعار بطولة العالم التي ستستضيفها قرية بوذيب، وذلك بعد التوصيات التي حرصت اللجنة العليا المنظمة للحدث على إضافتها عليه ليكون الماضي وإرث الإمارات وأبوظبي حاضرة جميعاً في الشعار.

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