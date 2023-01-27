الأمسية الرابعة لـ «كرنفال كأس دبي العالمي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، على مضمار «ميدان» العالمي، رابع سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «لونجين»، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، التي ستتنافس على الألقاب الثمانية للأمسية.

وستكون البداية مع الشوط الأول «فستيفال سيتي ستيكس» لمسافة 1900 متر، على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 60 ألف دولار، بمشاركة 7 خيول، أبرزها «مستر بروكوشيس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «لارش» لناصر عسكر، «رايز آند شاين» لـ «فريق سنتوري»، «جو سولجر جو» لـ «فيكتورياس».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «بطولة دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، مشاركة 15 خيلاً، أبرزها «مان أوف بروميس» و«سيتي ووك» لجودلفين، «متفاوت» لـ «شادويل»، «نهار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «باتوان» لـ «إكيوري دي إل إمبرير».

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «مجموعة لونجين ليجيند دايفر» لمسافة 1900 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، 10 خيول، أبرزها «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ويذرينج» لـ «فيكتورياس»، «كوالتي هيومر» لسلطان علي، «جينتايل بيليني» لفتحي السيد محمد إقزيمه.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «جميرا كلاسيك للمهرات» لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، مشاركة 12 مهرة، أبرزها «دريم أوف لاف» و«جلوري ليلي» و«موج» لجودلفين، «سولير» لنيكولاس كوليري.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، 14 خيلاً، أبرزها «وايت وولف» و«بلو تريل» و«بريليانت لايت» و«فولينج شادو» لجودلفين، «ميداني» لـ «شادويل»، «ليجند أوف دبي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «بطولة فايربريك ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار، مشاركة 8 خيول، أبرزها «إيفر جيفن» و«مستر سينت بول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «لو أوف بيس» لناصر عسكر.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع «جميرا كلاسيك» لمسافة 1800 متر «قوائم»، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار، 9 خيول، أبرزها «هايبانك» و«نافال باور» و«ون نيشن» لجودلفين، «لونج كيس» لـ «مربط غوارا ديل سور».

الشوط الثامن

يشهد الشوط الثامن الختامي «مجموعة لونجين ريكورد كولكشين» لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، مشاركة 10 خيول، أبرزها «راعب» لـ «شادويل»، «كينج جولد» لكريستيان وينجتانس، «فاست - أونو» لـ «مربط كريسبي»، «وسترن سيمفوني» لـ «إسطبلات الراشد».

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