ليلى المرزوقي بطلة «الإسطبلات الخاصة» في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تُوجت الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الجواد «شافيك دارابي» لإسطبلات الكمدة بطلة لسباق تحدي الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم تحت زخات المطر، بمشاركة 181 فارساً وفارسة، والذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وأهدت ليلى المرزوقي بطلة السباق اللقب لإسطبلات الكمدة بعد أداء استثنائي في المراحل النهائية لتتجاوز المنافسين ببراعة، قبل أن تقطع المسافة الكلية، بزمن وقدره 3:52:05 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 26.20 كلم/‏ساعة، تلتها في المركز الثاني الفارسة آنا اربوزوفا على صهوة «إي آر اردوز» لإسطبلات (الخليج) بزمن قدره 3:53:58 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 25.99 كلم/‏ساعة.

وحلت ثالثة الفارسة روضة ناصر الدوخي على صهوة «زازاثيك» لإسطبلات منصور سلمان الصابري، في زمن وقدره 3:58:51 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 25.46 كلم/‏ساعة. وبمشاركة قياسية للفرسان والفارسات، وتحت الأجواء الرائعة، انطلق سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، والذي قسم على أربع مراحل، جاءت حافلة بالتحدي والإثارة.

مرحلة

وبدأت البطلة ليلى المرزوقي المرحلة الأولى في المركز 61، حيث بلغ معدل سرعتها 26.66، وحافظت على معدل سرعتها نفسه لتنتقل إلى المركز السادس، وتراجعت إلى المركز التاسع، ولكن قريبة من أصحاب الصدارة.

وفي المرحلة الأخيرة لمسافة 20 كلم، رفعت معدل سرعتها إلى 26.20 كلم/‏ ساعة، لتتجاوز صاحبة الصدارة آنا اربوزوفا، بأسلوب رائع، لتصل إلى خط النهاية رافعة علامة النصر، قبل أن يتجاوز جوادها الفحص البيطري.

عقب ختام السباق، توج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وعبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، وكيم اليوت مدير مضمار أبوظبي للفروسية.

وتتواصل صباح اليوم فعاليات المهرجان، بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة فارسات الإمارات في الدولة، إلى جانب فارسات أخريات يمثلن الإسطبلات المختلفة.

وتبلغ مسافة سباق السيدات 100 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي رسمت بالأعلام البرتقالية، 30.30 كلم، والثانية بالأعلام الزرقاء 30.80 كلم، ثم الثالثة بالأعلام البيضاء وتبلغ مسافتها 20.17 كلم، فيما تبلغ مسافة المرحلة الأخيرة التي ترسم بالأعلام الخضراء 20.07 كلم، وتتخلل المراحل فترات راحة إجبارية تتراوح بين 40 و60 دقيقة.

ومن أبرز وأهم شروط السباق أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق، وأن لا يقل وزن الفارسة عن 50 كجم مع السرج، وأن لا يزيد نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من المراحل الأربع على 64 نبضة في الدقيقة الواحدة.

وشهدت قرية بوذيب، إجراء عمليات الفحص البيطري للخيول وأوزان الفارسات بما يتطابق مع شروط ولوائح السباق، وأكمل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ترتيبات إقامة المهرجان من خلال اللجان المختصة.

من جانبها، عبرت ليلى المرزوقي بطلة السباق عن سعادتها بالفوز بلقب الإسطبلات الخاصة في افتتاح المهرجان، وقالت: الأجواء الجيدة والرائعة ساعدت الجميع على تقديم أفضل ما لديهم خلال كل المراحل، وحفزت برودة الطقس على ارتفاع السرعة الأمر الذي انعكس على المستوى الفني الذي أراه مميزاً.

وأضافت: حرصت على تنفيذ خطة المدرب بالتواجد خلال المراحل الأولى بالقرب من مجموعة الصدارة، وتعويض أي فارق في الوقت خلال المراحل التالية، وهذا ما سهل المهمة في آخر 3 كيلومترات، حيث احتفظت بلياقة الجواد، ليقدم أقوى ما لديه عند الانطلاقة الأخيرة إلى خط النهاية.

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