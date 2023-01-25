رابع سباقات كرنفال كأس دبي العالمي ينطلق من "ميدان " الجمعة المقبل برعاية " لونجين"

المصدر: وام

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أعلن كرنفال كأس دبي العالمي، عن تقديم "لونجين" شركة الساعات السويسرية، الدعم والرعاية لرابع سباقات الكرنفال الذي يقام بمضمار "ميدان"يوم الجمعة المقبل

وأكد النادي أن الشركة ستقدم الدعم للسباق الذي يضم ثماني أشواط، بما فيها السباق الرئيسي، فايربريك ستيكس للفئة الثالثة، على مسافة الميل، التحضيري لسباق الفئة الثانية جودلفين مايل بأمسية كأس دبي العالمي.

وتضم الأمسية أيضاً 4 سباقات عشبية من ضمنها سباق جميرا كلاسيك بجائزته التي تبلغ 150 الف دولار، لخيول الثلاث سنوات فما فوق، على مسافة 1800 متر، والذي ينطلق في نسخته الثانية، وأيضاً السباق المناظر له للمهرات، سباق جميرا فيليز كلاسيك على مسافة 1400 متر.

وقال ماثيو بومجارتنر، نائب الرئيس للتسويق في لونجين: "اقترن اسم لونجين برياضات الفروسية منذ عام 1869، ولذلك يسعدنا أن نشارك نادي دبي لسباق الخيل شغفنا والقيم التي تعكس هويتنا، والمتمثلة في الأناقة والأداء والتقاليد".

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «ظلت لونجين تقدم دعماً حيوياً لسباقات الخيل ورياضات الفروسية في دبي منذ وقت طويل، ونتطلع للترحيب بهم وبضيوفهم مرة أخرى في مضمار ميدان لأمسية متميزة تضم مواهب متنوعة من الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم".

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