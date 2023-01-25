سباق «الإسطبلات الخاصة» يدشّن مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، صباح اليوم، بقرية بوذيب العالمية للقدرة في الختم، فعاليات مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، والذي يستمر حتى الأحد المقبل، ويتضمن 4 سباقات، بتنظيم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتستهل فعاليات المهرجان بسباق للإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 100 كلم، ويقام في اليوم الثاني سباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة فارسات الإمارات في الدولة، إلى جانب فارسات أخريات يمثلن الإسطبلات المختلفة.

ويشهد اليوم الثالث انطلاق سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، لمسافة 161.9 كيلو متراً، والمصنف دولياً بنجمتين، الذي يقام على مدى يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 80.30 كلم، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 81.67 كلم، ويقام في اليوم الأخير أيضاً سباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة».

وتبلغ مسافة سباق الإسطبلات الخاصة 100 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأول، التي رسمت بالأعلام البرتقالية 30.30 كلم، والثانية بالأعلام الزرقاء 30.80 كلم، ثم الثالثة بالأعلام البيضاء باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20.17 كلم، فيما تبلغ المرحلة الأخيرة، التي ترسم بالأعلام الخضراء الأخضر 20.07 كلم، وتتخلل المراحل فترات راحة إجبارية، تتراوح بين 40 و60 دقيقة.

شروط

ومن أبرز وأهم شروط السباق أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق، وألا يقل وزن الفارس عن 60 كجم مع السرج، وألا يزيد نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من المراحل الأربع على 64 نبضة في الدقيقة الواحدة.

وشهدت قرية بوذيب إجراء عمليات الفحص البيطري للخيول، وأوزان الفرسان والفارسات، بما يتطابق مع شروط ولوائح السباق، وأكمل اتحاد الفروسية والسباق ترتيبات إقامة المهرجان، من خلال اللجان المختصة.

وشهدت النسخة الماضية من السباق سيطرة فرسان إسطبلات العين على المركزين الأول والثاني، وأحرز المركز الأول الفارس الأورجوياني والتر هيرنانديز على صهوة «اس ام ريال»، بزمن وقدره 3:55:49 ساعة، تلاه في المركز الثاني مواطنه ورفيقه في الإسطبل فيبر بيريز على صهوة «اتش سي شكيرة»، مسجلاً زمناً وقدره 3:55:59 ساعة.

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