مضمار جبل علي يضيف شوطاً للخيول العربية السبت

المصدر: دبي - البيان

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قررت اللجنة المنظمة العليا لسباقات مضمار جبل علي وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل إضافة شوط جديد للخيول العربية الأصيلة في السباق الثامن الذي سيقام يوم السبت المقبل 28 يناير الجاري وعليه فسوف يشتمل السباق على سبعة أشواط وليست ستة أشواط.

جاء هذا عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا في المضمار الأصفر، إذ تم اتخاذ هذا القرار بأن رأت اللجنة العليا المنظمة أن سباقات الخيول المبتدئة بعمر الأربع سنوات وأكثر من إنتاج الإمارات يذهب عدد منها إلى الاحتياطي لأنها لا تجد فرصة المشاركة نظراً لكثرة العددية من هذه النوعية المبتدئة، ومن هذا المنطلق ارتأت اللجنة المنظمة في جبل علي تخصيص أشواط لهذه النوعية من الجياد دعماً للإنتاج المحلي والمنتجين الإماراتيين والملاك والمدربين.

إنتاج محلي

وأكد محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي اعتزازهم بالإنتاج المحلي الذي استطاع خلال السنوات الماضية أن يحقق إنجازات محلية وعالمية نفتخر بها، وأوضح الأحمد أنهم يبحثون دوماً عن السباقات ونوعية الأشواط التي تخدم أكبر عدد من شريحة الخيل الموجودة داخل الدولة، وأشار إلى أن مضمار جبل علي سيظل داعماً كبيراً ومؤثراً في نهضة سباقات الخيل في الإمارات.

كما ثمن الجهود المؤثرة التي يقوم بها أعضاء اللجنة المنظمة العليا في سبيل تنفيذ السياسة المرسومة التي ترمي في المقام الأول أن يظل مضمار جبل علي قبلة لعشاق سباقات الخيل في الإمارات يساهم في تميز مضامير الدولة.

جاهزية ودعم

وعلى صعيد آخر، أكد المهندس يسري محمد مشرف مضمار جبل علي أن الأمطار لم تؤثر على الأرضية الخاصة التي يمتاز بها والتي لا يوجد لها مثيل في المنطقة، موضحاً أن المضمار العائلي جاهز لإقامة سباق السبت المقبل وإن الفنيين في هيئة الإمارات لسباق الخيل وقفوا على جاهزية مسار المضمار الذي لم يتأثر بهطول الأمطار.

وأضاف: إن الدعم الذي يجده المضمار من قبل اللجنة المنظمة العليا ممثلة في المهندس محمد سعيد الشحي مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وأحمد الشحي عضو اللجنة ومحمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي بتوفير كل الإمكانيات والمعدات يسهل كثيراً في صيانة المضمار والمحافظة عليه تحت كل الظروف، موضحاً أن هناك الكثير من الإجراءات الفنية التي تتخذ في المضمار تحوطاً قبل هطول الأمطار وبعدها.

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