المفاجآت تطيح بالتوقعات في مضمار ميدان العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أطاحت المفاجآت بتوقعات وترشيحات الجماهير، خلال السباق الـ 12 لـ «نادي دبي لسباق الخيل»، الذي أقيم على مضمار ميدان العالمي، برعاية «الطاير للسيارات».

وشهدت الأمسية، تحقيق المدرب محمد مردود انتصاره الأول منذ دخوله عالم السباقات، فيما تألق الفارسان برناردو بينيرو وفرانسوا هيرولد، اللذان حققا ثنائية خلال السباق.

الشوط الأول

حقق «راجي» لـ «ياس للسباقات» لقب الشوط الأول «سباق لينكون أفياتور»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1900 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلاً زمناً قدره 02.10.51 دقيقة، وبفارق طول عن «إيه إف محير» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وجاء في المركز الثالث «مجدي» لـ «إسطبلات العجبان»، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب عبدالله الحمادي.

الشوط الثاني

ظفر «ليجند أوف كان» لفوزي عبدالله ناس، بلقب الشوط الثاني «سباق لينكون كورسير» لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.37.41 دقيقة، وبفارق طولين عن «شرار» لـ «كيه إتش كيه للسباقات»، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب فوزي ناس. وحل ثالثاً «الحجاج» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

اقتنص «جراند دبي» لحميد راشد علي الرايحي العليلي، لقب الشوط الثالث «سباق الطاير للسيارات» لمسافة 2000 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2.06.63 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «فاسيلاكوس» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «جرين جاكت» لـ «مزرعة ثري شيمنيز»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

حقق «زوكيني» لحمدان بن حرمش لقب الشوط الرابع «سباق لينكون نوتيلوس» لمسافة 2000 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 2.04.41 دقيقة، وبفارق رقبة عن «لاست لايت» لـ «نقابة بيديجريستار جلوبال للسباق»، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي البدواوي. وحل ثالثاً «دبلن فارو» لديل برينان، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الخامس

توج «إنفينسيبلي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، بلقب الشوط الخامس «سباق لينكون نافيجيتور» لمسافة 1800 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس فرانسوا هيرولد وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.49.86 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «بوستر بينت» لـ «إسطبلات الراشد»، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.وجاء في المركز الثالث «سنس أوف ويزدوم» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السادس

اقتنص «هايد بارك» لسلطان علي لقب الشوط السادس «سباق لينكون» لمسافة 1600 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 01.37.97 دقيقة، وبفارق طولين عن «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «رانشيرو» لديارمويد كلوهيسي، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار

الشوط السابع

ظفر «سلتيك فويجر» لـ «نقابة وإسطبلات بلو للسباقات»، بلقب الشوط السابع الختامي «سباق لينكون برزيدنشال» لمسافة 1200 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس فرانسوا هيرولد وإشراف المدرب محمد مردود، مسجلاً زمناً قدره 01:09:46 دقيقة، وبفارق رقبة عن «برزيان إمباير» لأحمد السيد شهاب الهاشمي، بقيادة الفارس روان سكوت وإشراف المدرب حمد المرر.

وجاء في المركز الثالث «هارفست جولد» لـ «نقابة إيه إيه»، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف ايليس جين.

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